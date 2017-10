'Evadir la revisión técnico - mecánica genera peligros sociales y ambientales', Fenalco

Más de 5,6 millones de vehículos colombianos le están haciendo ‘conejo’ a las revisiones técnico-mecánicas y la meta de certificados expedidos, para todo el 2017, ni siquiera lograría llegar al 50%.



(Lea: Unos 5,6 millones de vehículos evaden la revisión técnico-mecánica en Colombia)

La advertencia fue hecha por la seccional Bogotá - Cundinamarca de Fenalco, la Superintendencia de Puertos y Transporte, y el Ministerio de Transporte.



(Lea: Más del 30% de vehículos no tienen revisión técnico-mecánica)



Juan Esteban Orrego, director local del gremio, señaló que “según los datos del Runt, la evasión en revisiones técnico - mecánicas es de 54%, es decir, más de cinco millones y medio no la hacen, lo que genera potenciales peligros sociales y medioambientales. El mensaje es que se pongan al día”.



Como solución, le hizo un llamado al concesionario Runt para que comparta las cifras detalladas de esta y otras evasiones, además de proponerles a las autoridades que extiendan el plazo de aplicación de dichos exámenes, los cuales hoy en día se comienzan a realizar después de seis años de fabricado el vehículo.



Sobre lo primero, Orlando Patiño, gerente del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) respondió que “es injusto que se diga algo como esto, toda vez que, si bien cobramos por nuestra información para potenciales estudios, esto no aplica cuando se trata de agremiaciones o autoridades”.



CIFRAS PREOCUPANTES



Igualmente, confirmó la cifra dada por Fenalco, sobre la cual indicó que: “Hemos venido alertando del aumento en las evasiones, tanto de las revisiones técnico - mecánicas como del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). Se trata de un tema cultural y que debemos inculcarle al ciudadano, porque sin estos documentos se les pueden generar peligros a la comunidad y a él mismo”.



Resaltó también que vienen trabajando con las autoridades para implementar la digitalización de los trámites, pues “en Colombia se volvió costumbre que para que la revisión sea válida se debe portar el documento, el cual puede ser falsificado fácilmente. Por esto, nuestra iniciativa es montar todas las revisiones y los Soat a la plataforma Runt, de forma que dotemos a los controladores con herramientas para que los validen”.



Es importante recordar que los costos de la revisión técnico - mecánica varían según el tipo de vehículo y la ciudad, pero un cálculo hecho por este diario, señala que, en promedio, puede costar $142.574, con lo cual la evasión fiscal podría ascender hasta los $800.000 millones anuales.



De allí también que el superintendente Jaramillo confirmara que en enero del próximo año esperan que la entidad sea reestructurada, por parte de Presidencia y el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de que les dé más ‘dientes’ en este y otro tipo de situaciones.



“No es posible que más del 56% de las fallas que se presentan en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) estén relacionadas con aspectos que directamente causan accidentes en las vías, sobre todo porque no conocemos los datos de las revisiones fraudulentas o no realizadas”, añadió el Súper.



Y agregó que en sus exámenes a los CDA han encontrado prácticas irregulares, como la “presencia de usuarios dentro de las pistas, la realización de una prueba que falla y que a la media hora vuelven a presentar y ahí sí se aprueba, además de que algunas inspecciones sensoriales no se están haciendo”.



Por lo anterior, una de sus acciones inmediatas tiene que ver con que comenzarán a hacer revisiones detalladas de las fotografías que se realizan en dichos procedimientos, al igual que un control de cuánta capacidad tienen los centros por cada hora y no por días, como hoy se desarrolla.



Sumado a esto, el gerente del concesionario Runt alertó que al desagregar los datos de evasión en la revisión técnico - mecánica, se puede encontrar que casi 30.000 buses de transporte público se ‘rajan’ en dicho balance, lo que representa al 43% de toda la flota nacional. En busetas, la cifra asciende a 42%.



“El llamado es a que se diseñen controles más fuertes, ya que (por ejemplo) casi la mitad de los buses que hay en el país, y que transportan miles de pasajeros, no tienen vigente su revisión”, concluyó Patiño.