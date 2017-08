Colombianos continúan ‘corchados’ en el inglés

Cada vez más, un buen nivel de inglés es fundamental para tener un mejor desarrollo tanto personal como, por supuesto, profesional. Sin embargo, este sigue siendo un área en el que los colombianos todavía no logran despegar en su manejo.



Tal como muestra un reciente estudio realizado por la academia global EF, Colombia se ubica en el puesto 49 de un total de 72 mercados analizados. En este sentido, con una calificación de 48,41, los nacionales entran en la clasificación de ‘muy bajo’, el menor de los cinco niveles que considera el informe.



Eso sí, el país ha presentado cierta mejora frente al rendimiento registrado en ediciones anteriores, pues, por ejemplo, en la medición de 2015, los colombianos obtuvieron una nota de 46,54 sobre un total de 100.



Cabe destacar que en la primera edición del estudio que realizó EF, en 2011, Colombia estaba en la posición 41 de 44 países; logró distanciarse en el 2012 con el puesto 48 sobre 52 y mejoró en 2013 ubicándose en el 46 sobre 60 naciones.



Hacia el interior, Cundinamarca y Bogotá fueron los que presentaron el mejor indicador en el país, ya que alcanzaron una nota de 50,39 y 50,66 respectivamente (bajo), ambas por encima del promedio nacional. Igualmente, al revisar la situación por departamentos se encuentra que Santander y Atlántico son las otras dos regiones que están en un nivel ‘bajo’. Mientras tanto, otros como Antioquia o Valle del Cauca, con 47,57 y 47,1, son ejemplos en los que el nivel es más bajo que el promedio nacional. Así mismo, Bucaramanga y Barranquilla son dos ciudades que se ubican por encima del nivel medio del país, mientras que Cali, Medellín o Cartagena presentan peores indicadores.



Por otro lado, EF también analiza la destreza en el idioma de acuerdo con el género. Así, las mujeres colombianas presentan un nivel ligeramente superior al de los hombres (48,44 frente a 48,38), un comportamiento compartido con el resto de regiones: 50,7 frente a 50,36 en Latinoamérica y 53,97 contra 52,38, que se registra de forma global.



El informe de EF también pone de relieve algunas de las características del país para explicar esta situación, como son el 16,9% del total del gasto que el Gobierno destina a la educación, el cual está por encima del promedio mundial de 14%, o los 7,35 años que por lo general los colombianos le dedican al estudio, por debajo de los 9,2 en el mundo.



DE LOS ÚLTIMOS PUESTOS EN LATINOAMÉRICA



Colombia ocupa la posición número 49 al compararlo con todos los países que incluye el estudio, pero solo al tomar los pares latinos, la cifra nacional tampoco es positiva. EF ubica al país en el puesto 10 de un total de 14, solo por encima de Panamá, Guatemala, Venezuela y El Salvador.



Por su parte, Argentina es el que presenta el mejor rendimiento de toda Latinoamérica, y es el único de la región que ha logrado estar en la clasificación de un nivel ‘bueno’, con una nota de 58,6.



En este sentido, República Dominicana sería el único con un nivel ‘medio’, al tiempo que Uruguay, Costa Rica, Brasil, Chile, México y Perú estarían en el rango de ‘malo’. Otro país de habla hispana, España, se ubica en la posición 25 con un nivel ‘medio’.



En el mundo, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Singapur y Luxemburgo son los únicos con una calificación ‘muy alta.



Otros como Austria, Alemania, Bélgica, Malasia, Filipinas, Suiza, Portugal o República Checa completan el nivel ‘bueno’.



EL IDIOMA ES UN INDICADOR ECONÓMICO



En un mundo globalizado como el de hoy, el dominio del inglés se ha convertido en un factor más para incrementar la competitividad económica.



Tal como afirma EF en su estudio, “un mejor conocimiento del idioma hace subir los salarios, que a su vez alienta a los gobiernos e individuos a invertir más en la formación. En muchos países, el aumento de la competencia en el idioma corresponde con una menor tasa de desempleo entre los jóvenes. Es por ello que el inglés es clave para el desarrollo económico de un país”.



En este sentido, EF muestra cómo la relación entre los ingresos per cápita de los ciudadanos y la destreza con el inglés es totalmente directa: aquellos que cuentan con un mayor ingreso, tienen un mejor nivel.



Es más, el informe cuantifica el ingreso promedio por cada nivel de inglés: los que cuentan con una aptitud muy alta, tienen una entrada de dinero promedio de US$41.259; para el nivel alto, la cifra sería de US$17.271, un dato que bajaría hasta US$11.430 para la clasificación media, US$7.616 en el caso de la baja y, por último, US$5.280 en el rango de ‘muy bajo’.



Y lo mismo ocurre con el Índice de Desarrollo Humano, el cual mide el logro educativo, la esperanza de vida, la alfabetización y los estándares de vida. Este también presenta mejores datos cuanto mejor son las capacidades con el idioma. “Existen pocos países con dominio del inglés bajo y moderado que muestran altos niveles de desarrollo”.



Asimismo, el inglés se ha convertido, hoy en día, en un claro facilitador de negocios.

“Tanto países como empresas que quieren atraer la inversión extranjera y estimular el crecimiento empresarial han reconocido la importancia del inglés. Un número creciente de compañías con sede en países de habla no inglesa han adoptado el inglés como lengua corporativa.