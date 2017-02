Este martes, el Dane reveló los resultados sobre comercio minorista, los cuales mostraron que durante el 2016 las ventas reales del comercio presentaron una variación de 1,2%, mientras que en 2015 fue de 2,4%.



Frente a estos resultados, Guillermo Botero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), afirma que el crecimiento de 1,2% para todo el año en ventas minoristas en el país, es un resultado malo para el sector y que este dejó de ser el jalonador de la economía, como afirman muchos.



El representante gremial asegura que el incremento de las ventas en diciembre de 6,2 por ciento, impulsado por el incremento en ventas de automotores y grandes almacenes, se debe a que la gente aprovechó para hacer compras antes de que comenzara a regir la nueva tarifa del IVA desde el primer día de este año.



Botero tampoco se muestra optimista para este año y opina que si el Gobierno Nacional no toma medidas para impulsar la economía y el sector, también va a ser malo, “peor que el año pasado ya no se puede pero la coyuntura tampoco es buena”, agrega Botero.



Cree que una manera de impulsar el comercio, con una participación de alrededor de 12,5% en el PIB de la economía total, es determinar una tasa de usura más baja a la actual y que esta se haga mensual, y no trimestral como ocurre actualmente, así como desarrollar un sistema de asociación entre los comerciantes y la pequeña y mediana industria para que las últimas produzcan lo que necesitan los primeros.





MOSTRÓ SÍNTOMAS DE RECUPERACIÓN



De acuerdo con las cifras reveladas este martes por el Dane, la variación de personal ocupado fue 2,9%, en 2015 había sido 4,4%.



El año pasado, las ventas minoristas sin incluir combustibles ni vehículos presentaron una variación de 2,0%, y en 2015 fue 6,2%. Excluyendo el comercio de vehículos automotores y motocicletas, la variación de las ventas reales fue 1,6 %, frente a 5,3 % de 2015. Excluyendo el comercio de Combustibles la variación fue 1,6 % en 2016 y en 2015 fue 2,6 %.



En diciembre de 2016 las cifras mostraron una variación de 6,2% en las ventas reales y en el personal ocupado registró 2,8%. Mientras que en el mismo mes de 2015 estas variaciones fueron de -0,3% y 3,3% respectivamente.



Por líneas de mercancías, en el último mes del año pasado se destaca el comportamiento positivo de las ventas reales de vehículos automotores y motocicletas con 38,9%, electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico con 8,1%, alimentos y bebidas no alcohólicas con 4,2% y Prendas de vestir y textiles con 4,1%.



COMERCIO AL POR MENOR EN CINCO CIUDADES



En el 2016, el comercio registró comportamiento positivo en tres de las cinco ciudades estudiadas: Cali con 3,4%, Medellín con 2,4% y Barranquilla con 0,2%.



En diciembre de 2016 las ventas reales del comercio minorista crecieron en cuatro de las cinco ciudades estudiadas: Barranquilla con 9,3%, Medellín con 7,0%, Bogotá con 6,5% y Cali con 6,0%.



GRANDES ALMACENES E HIPERMERCADOS MINORISTAS



En el 2016, las ventas nominales ascendieron a $49,4 billones con una variación de 11,2% respecto al año anterior, cuando se vendieron $44,4 billones y la variación fue 11,4%.



En diciembre de 2016 las ventas nominales del comercio minorista en los grandes almacenes e hipermercados alcanzaron un total de $6,0 billones, con una variación de 9,0%, respecto al mismo mes de 2015 cuando se registraron ventas por $5,5 billones y una variación de 10,5%.



COMERCIO DE VEHÍCULOS NUEVOS



En 2016 se presentó una variación de -6,8% en las unidades vendidas de vehículos automotores importados y nacionales. La mayor reducción se registró en transporte público que pasó de 21.120 vehículos a 14.282 vehículos, con una variación de -32,4%.

En este año la variación de las ventas nominales de Vehículos Automotores Importados y Nacionales fue 5,3%, en 2015 la variación fue -6,9%.



En diciembre de 2016, las unidades vendidas de los vehículos automotores nacionales e importados presentaron una variación de 12,9%, con incrementos en dos de las cuatro categorías investigadas: camperos y camionetas pasó de 8.618 a 10.801 vehículos, con una variación de 25,3%, y automóviles particulares pasó de 16.829 a 18.640 vehículos con una variación de 10,8%.



La mayor variación negativa se presentó en vehículos de transporte público con -13,3%, pasando de 1.473 a 1.277 vehículos.



En el último mes del año pasado, las ventas nominales de vehículos automotores importados y nacionales presentaron una variación de 24,9% con respecto al mismo mes del año anterior cuando fue -8,3%.