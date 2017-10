¿Cómo afecta la ‘operación reglamento’ de controladores a los aeropuertos del país?

A la huelga que vienen adelantando los pilotos sindicalizados en la Acdac, se solidarizó este lunes la Asociación Colombiana de Operadores Aéreos (Acdecta), a través de una operación reglamento con la que buscan apoyar a los aviadores y al mismo tiempo hacer un llamado sobre lo que ellos llaman “irregularidades, que atentan contra la seguridad aérea y contra la estabilidad laboral”.



En un comunicado, la Acdecta, gremio que representa a los controladores aéreos del país, convocó a sus miembros a “desempeñar sus funciones dentro del sentido estricto de la reglamentación aeronáutica y las normas legales aplicables”.



En otras palabras, trabajar sólo las horas que establece la ley.



“Nosotros tenemos una jornada ordinaria y tenemos un tope límite de jornada extra por escases de personal, cosa que no debería suceder, pero entendemos que la Aeronáutica tiene que completar unos procesos. Sin embargo, la Aeronáutica nos ha excedido ese tope acordado y tenemos controladores aéreos que han trabajado más del doble de este límite, situación que pone en riesgo la seguridad aérea y la salud de nuestros trabajadores”, dijo Diana Pulido, presidenta de la Asociación Colombiana de Operadores Aéreos, que agremia al 70 por ciento de los controladores de todo el país.



Según ella, el límite de horas trabajadas por semana debería ser de 60 horas, pero hoy por hoy, dice, hay algunos empleados que laboran hasta 100 horas.



Asegura que no es coincidencia que esta operación reglamento se realice al mismo tiempo que el paro de pilotos de Acdac, sino que es un apoyo directo hacia ellos.



Esta medida afectaría sólo a los aeropuertos con un centro de control con radar, que son cerca del 50 por ciento del país.



Se estima que por lo pronto la afectación no sea grave y no afecte a los usuarios de forma directa. Sin embargo, no deja de preocupar la seguridad de los viajeros.



Centrales obreras, como la CGT, han extendido su apoyo a los aviadores. Incluso, convocaron a una marcha, a partir de las 4:00 de la tarde en Bogotá, en respaldo a las reclamaciones de los pilotos.



De acuerdo con los sindicatos, la determinación que tomó el Tribunal Superior de Bogotá la semana pasada, de calificar como ilegal la huelga de pilotos atenta contra los derechos de los trabajadores colombianos.



¿QUÉ MEDIDAS TOMARÁ LA AEROCIVIL?



Debido a los anuncios de la Acdecta, dentro del Puesto de Mando Unificado (PMU), que se instaló desde el 20 de septiembre cuando inició la huelga de Acdac, se estableció un plan de contingencia para evitar cualquier afectación en la operación, que consiste en reforzar el personal de soporte técnico las 24 horas para atender las necesidades que puedan presentarse, continuar con el monitoreo permanente de todas las operaciones aéreas y adecuar los turnos del personal con el fin de garantizar, de manera permanente, la disponibilidad en la prestación del servicio.



La Aeronáutica Civil cuenta con herramientas tecnológicas como el sistema Harmony que brinda, en tiempo real, información de las demoras no justificadas en la operación.



“Queremos dar un parte de tranquilidad a los usuarios del transporte aéreo. Tras el monitoreo realizado, no se han presentado afectaciones en la operación y tenemos la tranquilidad de que con las medidas que hemos adoptado el servicio continuará prestándose como siempre y conforme a los principios de seguridad, eficiencia y eficacia”, asegura el Cr. Édgar Francisco Sánchez Canosa, Director (E) de la Aerocivil.



Según la Aerocivil, existen dos sindicatos de controladores aéreos, Acdecta y SCTA.



"Los primeros anunciaron, de manera pública, que se solidarizaban con el sindicato de pilotos Acdac. Por el contrario, el sindicato SCTA, mediante comunicado, ha expresado que hasta el momento no existe ninguna declaratoria tendiente a convocar a algún controlador del país a aplicar el denominado control por procedimientos (operación reglamento). Los controladores de Bogotá no asociados a los sindicatos no apoyan el plan reglamento, pues con esto se verían más afectados los usuarios con demoras en sus itinerarios", concluyó la entidad.