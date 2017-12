Compradores de Cafesalud buscarían renegociar el precio

Los compradores de Cafesalud dijeron ayer, durante una rendición de cuentas de fin de año, que no descartan la posibilidad de pedir la renegociación del precio que se comprometieron a pagar cuando les fue adjudicada la más grande EPS del país, el 24 de mayo pasado.



Esto, debido a que, en su concepto, se habrían configurado algunas de las condiciones establecidas para ello en el documento de compraventa.

“Evidentemente, sí tendremos que entrar a discutir. El contrato de compra-venta es claro: si hay una diferencia más allá del 20% en el número de afiliados, hay la posibilidad de entrar a discutir las condiciones, como en cualquier negocio”, dijo ayer Jorge Gómez Cusnir, presidente de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, una de las entidades que conformaron en su momento el consorcio Prestasalud, el cual se hizo a las acciones de Cafesalud por un valor de $1,45 billones.



Tras realizar el negocio, este conglomerado cobró vida jurídica como Prestnewco, que es el actual propietario de Medimás, nombre que tomó la antigua Cafesalud.



Cuando se comenzó a ofrecer en subasta, esta última contaba con 6,5 millones de afiliados y en agosto, cuando su operación pasó a manos de los compradores, habían bajado a 5,6 millones, según documentos, pero en una purga de las bases de datos fueron descartados casi 450.000, debido a doble registro o a que habían muerto, según Gómez. Con esto, hoy son 4,8 millones de personas.



Adicionalmente, del valor total habría que descontar el costo que ha significado atender la gran cantidad de procedimientos represados que venían desde antes de la adquisición. Si bien no hay un cálculo acerca de cuánto dinero sería, las estadísticas presentadas indican que esta herencia negativa llegaría a casi 7,4 millones de autorizaciones para tratamientos.



En el listado también hubo 70.000 tutelas y 23.000 desacatos, siendo del 65% al 70% originados por la no entrega de medicamentos. Por eso, un cambio fundamental fue pasar de un proveedor único (Epsifarma) con 51 sedes a despachar desde distintas entidades, con 234 puntos, y la intención es que al finalizar el año se logre un servicio satisfactorio para los usuarios.



Al responder a las críticas que ha recibido, que le han valido multas por parte de los organismos de control, los directivos argumentaron que los informes en que se basaron no tienen cifras actualizadas sobre los avances que han tenido.



Gómez afirmó que “lo que ha logrado Medimás en cuatro meses no lo puede presentar ninguna EPS del país”.



Por su parte, el presidente de la entidad, Néstor Arenas, reiteró que una supuesta división de los accionistas –que trascendió al público en los últimos días– no afecta la operación de la empresa. “Ese es un tema que se está trabajando en otro escenario”, puntualizó.