‘Las compras empresariales se reactivarán tras las elecciones’

En los últimos dos años, el mercado de las fusiones y adquisiciones en Colombia ha presentado una pequeña desaceleración, un comportamiento negativo que, sin embargo, se reactivaría después de las elecciones presidenciales del país, que tendrán lugar el año que viene.



(Lea: Colombia, tierra fértil para compras empresariales)



Así lo afirma Walter Ringwald, director de finanzas corporativas para América Latina del banco BNP Paribas, quien destaca que, asimismo, el mayor crecimiento mundial tendrá un importante impacto positivo en la dinámica.

“La incertidumbre política es un claro factor de desaceleración de la dinámica, por lo que el 2018 no va a ser un año malo en este sentido, sino que habrá una reactivación después de las elecciones”, destaca el experto de BNP Paribas.



(Lea: México, la única economía latinoamericana que mejora en competitividad desde el 2010)



Eso sí, de acuerdo con Ringwald, este no es el único factor que ayudará a dejar atrás la desaceleración. “Para volver a registrar grandes años hay que esperar a pasar el tiempo político, pero también a empezar a notar los efectos del crecimiento global y de la reforma fiscal en el país”, destacó el experto.



(Lea: Bogotá y Antioquia vuelven a ser las regiones más competitivas del país)



Pero más allá del momento por el que pasa tanto el país como el resto de Latinoamérica, Ringwald asegura que para el banco, Colombia es uno de los más estables de la región y uno de los más amistosos con las inversiones. “Las empresas del país están bien manejadas, son muy serias en sus estrategias, con códigos de conducta y una alta preocupación por temas como los ambientales. Además, se caracterizan querer expandirse, son competitivas y miran al mundo”.



En este sentido, destaca que Colombia siempre ha sido un mercado muy activo y que las firmas nacionales vivieron una época de consolidación interna entre el 2000 y el 2007, para que, a partir de ese momento, empezaran su expansión internacional, convirtiéndose en multilatinas y globales.



Y BNP ha sido un jugador importante en este proceso, pues según los datos de la firma, desde el 2003 han llevado a cabo más de 60 operaciones por un valor aproximado de US$50.000 millones.



Por último, Ringwald destaca que aunque el apetito de los inversionistas asiáticos cada vez es mayor, los líderes de las inversiones en el territorio colombiano siguen siendo los europeos, seguidos por las provenientes de Estados Unidos y, en tercer lugar, las de Asia, actores que, principalmente, ven oportunidades en el sector de la infraestructura en el país.



Con todo, las perspectivas en cuanto a fusiones y adquisiciones de Colombia son buenas y, como afirma Ringwald, “hay cosas moviéndose y podremos tener noticias importantes en los próximos meses”.



MÁS ACTIVOS EN LAS 4G



Precisamente, BNP Paribas quiere tener un papel más activo en todos los procesos de infraestructura que se están desarrollando hoy en día en el país.



Tal como afirma Jean Valery Patin, director de las áreas de energía, infraestructura y financiación de proyectos para América Latina de BNP Paribas, “en Colombia hemos participado como asesor o prestamista en proyectos de todo tipo, y hemos apoyado a agentes que no han ganado. Sin embargo, a futuro queremos ser más activos en las 4G. Creemos que es muy probable que algunos actores más grandes de fuera puedan unirse en algunos proyectos y, muchos de ellos, muy seguramente, serán clientes nuestros”.

​

De igual forma, según Patin, BNP Paribas ha estado mirando una serie de proyectos como Covioriente o Pacífico 2, principalmente en los que se han dado cartas de financiamiento. Mientras tanto, hacia el futuro, el experto afirma que por lo general “nos gusta dar tiquetes del 15% o 20% del total de financiación, aunque para los proyectos grandes podría ser del 10%”.



Por otro lado, el otro gran objetivo de la entidad es en todo lo relacionado con las energías renovables, un aspecto en el que Colombia presenta unas buenas características para su desarrollo. “Cada país va a tener necesidades diferentes en las renovables. Para el caso de Colombia, vemos que la región de La Guajira tiene un recurso eólico muy bueno, que además es constante”, destaca.



Eso sí, como afirma, el país todavía presenta retos importantes para avanzar en este sentido. “El principal reto es que el han enfrentado todos los países y es generar un esquema regulatorio sólido, porque desde la parte de los desarrolladores, el apetito es grande”, destaca Patin.



Por último, el experto de BNP Paribas destaca que hay otras áreas en las que Colombia presenta un importante atractivo, como son las carreteras de iniciativa privada, los puertos y aeropuertos y, de igual forma, el transporte urbano. “Colombia tiene importantes proyectos en Bogotá y Medellín. En lo referente al metro de la capital, quisimos competir en la asesoría, pero no se pudo. Sin embargo, tenemos mucha trayectoria en otras ciudades de Chile o en Caracas y viene con un componente de equipos, dentro de las financiaciones, en los que a futuro podríamos entrar”.



Rubén López Pérez

Nueva York

Invitado por BNP Paribas