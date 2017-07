‘Con internet de las cosas se puede tomar ventaja competitiva’

at Bakey, presidente de Industrias para SAP, analiza la importancia de la modernización tecnológica para que las compañías ganen competitividad. En este contexto, menciona la relevancia del concepto Industria 4.0.



¿Cómo definiría la Industria 4.0?



Se explica en gran parte a la digitalización. Es un movimiento en el que se incluyen nuevas tecnologías que están más disponibles, viables y al alcance, económicamente hablando, de las personas. Esto guía a nuevos modelos y procesos de negocio, otras formas de trabajar que cambian el aspecto competitivo de las organizaciones.



¿Cómo se comporta el mercado colombiano para lograr la transformación digital?



En los últimos años se ha visto un importante interés en la inversión estratégica sobre nuevas tecnologías, que se han vuelto prioritarias en las organizaciones. Dos de las terceras partes de los presidentes tienen la transformación digital dentro de sus estrategias.



Sin embargo, tan solo el 10% le apuesta a la evolución a través de tecnologías que pueden denominarse digitales. Tal vez la mitad está en el proceso de crear nuevas oportunidades de negocio.



En esta visita a Colombia conocí a cuatro compañías que le piden a SAP ayuda para definir una estrategia de transformación con lineamientos de cómo empezar y ejecutar.

Lo que vemos es que las empresas se dan cuenta de que no importa qué tan relevantes o exitosas son, de igual forma ven un riesgo si no cambian su modelo de operación, así que en el caso de 4.0 esta digitalización les permitirá ser más eficientes y efectivos, además de tener la posibilidad de nuevos modelos trabajo y por lo tanto de negocios.



¿Hay algún ejemplo de transformación local?



Grupo Éxito ha entendido que manejar un proceso claro en la estrategia de compra es un factor definitivo para los buenos resultados dentro de la industria. La compañía decidió invertir en SAP Ariba, una solución que digitaliza toda la cadena de abastecimiento y fortalece las relaciones con sus proveedores de una manera única al integrarlos, además le permite a la empresa generar un crecimiento continuo y un desarrollo de oportunidades para ser más transparente y rentable.



¿internet de las cosas es una realidad a nivel global, pero para Colombia lo es?



Yo creo que la comunidad de negocios en Colombia ya está entendiendo, sobre todo la que manufactura productos, que internet de las cosas (IoT) es una forma de tomar ventaja competitiva, sin embargo, estamos en una etapa muy temprana. SAP está en una posición de apoyar a las empresas porque hay una gran oportunidad para sacar provecho de los grandes volúmenes de información por medio del big data; de conocer a los clientes a través de aprendizaje automático con el Machine Learning; y con herramientas analíticas que permiten con aplicaciones de negocio tener mayor conocimiento para aplicar IoT en el conocimiento del mercado.



¿Se podría decir que hay una industria más preocupada por entrar en la transformación digital?



Las industrias que tienen sus clientes más cerca son las que experimentan una mayor volatilidad. Por ejemplo, las de retail, banca para personas, seguros, bienes de consumo, medios de comunicación o entretenimiento.



¿Cómo está la adopción digital frente a otros países?



En la economía anterior se competía de acuerdo al tamaño y la escala de la organización y básicamente el que contara con estas características, ganaba en el mercado; hoy simplemente en la nueva economía quien tenga un espíritu de colaboración con la academia y el Gobierno está en una mejor posición para triunfar. Esto no está limitado a una sola industria, porque cuando miramos las condiciones actuales de conectividad y de herramientas son muchas las oportunidades de crecimiento las que se abren para las industrias.



Colombia es un conglomerado de múltiples firmas y está posicionado para sacarle el mayor provecho a cada una de ellas. Las que se consideran fundamentales son las de distribución, manufactura y construcción. Lo que notamos es que las compañías se están apalancando en la velocidad para llegar a sus clientes, apoyadas por tecnologías nuevas como internet de las cosas (IoT). Si digitalizan los procesos y entienden cómo los usuarios usan los productos van a desarrollar una intimidad con ellos, lo que va a permitir la generación de innovación. Si dicha innovación la sienten viva es porque se ha entendido que la manera de llegar más rápido al cliente, y con mayor velocidad, es a través de la nube.