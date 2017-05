Con petróleo de esquisto se aumentarían reservas de crudo

Con la explotación de los Yacimientos No Convencionales (YNC), Estados Unidos busca repotenciar su producción de hidrocarburos y, de paso, ocupar los primeros lugares a nivel mundial, ya que le está apostando a aumentar de manera considerable las reservas de crudo.



(Lea: El potencial petrolero de Colombia es mayor de lo que se cree)



Esto lo entendió a la perfección su presidente Donald Trump, quien después de derogar la política energética de su antecesor, el demócrata Barack Obama, le abrió la puerta a la explotación del también llamado petróleo de esquisto.



Así, el país del norte buscará hacerse a una posición dominante –y no solo independiente– en energía, gracias a los YNC y a los planes de relajar la normativa pertinente a la perforación, aseguró en días pasados el secretario del Interior de EE. UU., Ryan Zinke, en una conferencia ante industriales del crudo.



(Lea: Producción petrolera en Colombia se desplomó 12,3 % en marzo)



Según las cuentas de este Gobierno, la producción de petróleo en Estados Unidos podría incrementarse 17%, a un récord de 10,24 millones de barriles diarios a finales del próximo año, a medida que las empresas reduzcan sus costos y sean más eficientes en la perforación, en una producción que no ha pasado los 10 millones de barriles diarios desde 1970.



(Lea: Precios del petróleo se desploman)



Un informe del Financial Times señala que el resurgimiento de la industria de esquisto en los Estados Unidos, después de la caída del petróleo en el 2014, fue un factor clave en cómo los precios del crudo cayeron fuertemente la semana pasada, por debajo de los US$50 por barril.



El citado medio económico hizo referencia al caso de Harold Hamm el multimillonario propietario, mayoritario y director ejecutivo de Continental Resources, quien antes de la caída de los precios del petróleo de hace tres años, “solía decir que la cotización por debajo de los US$70 por barril no se podía sostener por mucho tiempo, ya que ni siquiera Arabia Saudita era capaz de soportarlo”.



Ahora, gracias a la extracción de petróleo de esquisto, Continental Resouces está planeando un crecimiento anual de la producción de 20%, financiado por sus propios flujos de efectivo, con crudo entre US$50 y US$55, además de invertir lo suficiente para mantener la operación estable, incluso con un precio por debajo de los US$40 por barril.

​

El Financial Times también hace referencia a una información de la firma consultora Baker Huges, publicada la semana pasada, en la que señala que el número de plataformas activas en Estados Unidos perforando los pozos horizontales –utilizados para la producción de petróleo de esquisto–, se ha duplicado en los últimos 12 meses, pasando de 248 a 598.



PANORAMA EN COLOMBIA



Para el sector nacional, el país debería seguir los pasos de EE. UU., ya que los YNC se presentan como la solución para aumentar las reservas de crudo. Aunque existe un debate por parte de los ambientalistas, frente al fracking, el tema y su actividad ganan cada día más terreno en la industria petrolera colombiana.



El documento “Q&A Yacimientos no convencionales”, desarrollado por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), y al que tuvo acceso Portafolio, señala que la estimulación hidráulica (técnica del fracking para extraer petróleo de esquisto) en Colombia se viene utilizando desde hace varias décadas, habiendo sido implementada en cerca de 16 campos petroleros por diferentes compañías operadoras, en cuencas geológicas como: El Piedemonte Llanero, Llanos, Valle Superior del Magdalena, Putumayo, Valle Medio del Magdalena, Catatumbo, Guajira y Cordillera.



El número de pozos que han usado la tecnología de estimulación en Colombia puede llegar a un número cercano a los 400, sumando una cifra mayor a las 800 fracturadas en los pozos intervenidos.



El mayor yacimiento del petróleo de esquisto se localiza en el Valle del Magdalena Medio, donde se calculan que existen en el subsuelo 5.000 millones de barriles, en una formación geológica llamada Roca generadora del Lago de Maracaibo, que se extiende hasta el departamento de Santander.



“Éste yacimiento le permitiría tener a Colombia una autosuficiencia energética más allá del 2030, con una carga directa de crudos hacia la Refinería de Barrancabermeja, para el procesamiento de pesados, livianos y gas”, señaló el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, en un debate en el Congreso de la República.



El vocero de la petrolera colombiana también indicó que, en recursos, el petróleo de esquisto le puede representar al país US$25.000 millones.



En registros de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se encuentran en la actualidad contratos vigentes con prospectividad para YNC. Todos están en etapa de exploración: tres tienen como operador a Ecopetrol, uno está concesionado a Parex Resources Colombia y el otro a ConocoPhillips Colombia.



Cálculos de Ecopetrol estiman que en el corto plazo y en una fase inicial de producción, en el yacimiento en Santander, se podrían producir 1.000 millones de barriles (de 200 a 250 barriles/día), lo que permitiría adicionarlos a los 1.600 de reservas existentes, que permitiría autosuficiencia hasta por 13 años más.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio