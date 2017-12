Con unas proyecciones favorables, el comercio aguarda al Niño Dios

El comercio colombiano empieza tres semanas definitivas en su ciclo de ventas. Pese a que almacenes, hipermercados y centros comerciales han pasado un año duro por el declive del consumo, las proyecciones y las percepciones dan lugar a pensar que la temporada decembrina será favorable.



Los analistas y expertos del sector hacen sus cuentas y creen que el repunte se verá en lo poco que queda del 2017.



“Esperamos un crecimiento en el gasto de los hogares en diciembre cercano al 8% en valor y cerca de 4% en volumen”, dice el presidente de Raddar, Camilo Herrera.



“Diciembre de 2017 será mejor que el de 2016, eso puede entenderse como un mensaje positivo”, agrega.



Según las cifras de Raddar los 14 millones de hogares gastaron en promedio $845.477 en la última canasta de Navidad que incluye los recursos destinados a bienes y servicios relacionados con la fecha especial: regalos, cena, celebraciones. Esa suma, fue inferior a la del 2015 cuando ascendió a $928.288.



“En un escenario neutro, la canasta Navidad pasaría de $12,5 billones de 2016 a 13,6 billones en este 2017”, pronostica Raddar.



“Diciembre será mejor que el resto del año, pero lejos de los promedios históricos de aumento, porque no solo hay un freno económico, sino la búsqueda de precios bajos, lo que hace que el crecimiento de las ventas sea lento”, comenta Camilo Herrera.



Por esta época los gastos de Navidad, según lo identificado el año pasado, se concentran, principalmente, en alimentos (34%).



Siguen en la lista entretenimiento (19%), transporte (13%), las cosas para la casa (9%) , otros (8%) y vestuario (4%). Las previsiones sobre el comportamiento del gasto en diciembre tienen como antesala una mejoría en el comportamiento de ese indicador en noviembre.



Es así como el gasto de los hogares en el penúltimo mes del año aumentó 1,6%, cuando en noviembre del año pasado fue de -0,1%.



Para Raddar, esto muestra cómo el gasto consolida su crecimiento lentamente.



En el análisis es clave que Bogotá, donde se hace cerca del 36% del gasto de las familias del país, comenzó a crecer por encima del promedio nacional, con 1,9%.



Igualmente, es una buena señal que el gasto per cápita de noviembre ($391.983 a valor constante de 1998) sea mayor al del año pasado ($390.817), aunque menor al del 2015 ($395.703).



También se constituye en un indicador favorable la mayor colocación de crédito a los hogares, especialmente en lo relacionado con las líneas de consumo y vivienda.



“El gasto no crece a la velocidad esperada, debido al menor crecimiento del gasto público en inversión y a la menor creación de empleo”, concluye.



LOS EMPRESARIOS



La previsiones de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, coinciden con el clima de confianza sobre el movimiento de las cajas registradoras en las próximas semanas.



Su presidente, Guillermo Botero, manifiesta que el buen desempeño de las ventas durante el Cyberlunes y el Viernes Negro han servido de termómetro. Al analizar las dificultades que ha atravesado el sector a lo largo del año, Botero afirma que lo que se está moviendo hoy en día es el grupo de electrodomésticos, muebles, aparatos celulares inteligentes, tabletas y computadores de bajo costo. “Como se recordará la Ley 1819 dio un tratamiento preferencial para estos aparatos y eso lo que se está moviendo de manera significativa”, asegura.



Destaca el comportamiento de alimentos y bebidas no alcohólicas, en tanto que indica que en licores, con un gran peso de la cerveza, existe confianza de un incremento bajo la premisa del consumo responsable. La temporada es la esperanza para la industria licorera, pues en este periodo se estima que hacen por lo menos el 70% de las ventas de todo el año, según cálculos de la Asociación de Cámaras de la Industria de Bebidas Alcohólicas (Cabas), que agremia a los productores nacionales.



“Esperamos que se reactive la industria este fin de año, porque ha sido muy golpeada en estos meses, en los que ha sido muy difícil la introducción de nuestros productos en varios departamentos”, dijo la presidenta de esta agremiación, Beatriz Elena Jaramillo.



CON LOS CLIENTES



Los centros comerciales, donde se nota la intención de compra de los consumidores, han diseñado sus actividades especiales para aprovechar la época más importante de las ventas.



Paulo Lara Restrepo, gerente general del centro comercial Atlantis Plaza asegura que lo que se ha visto es que el tráfico ha crecido.



“Veníamos con una reducción de tráfico más o menos de 10% en junio y en los meses siguientes. Pero este mes estamos como en el 2016, cuando hubo un aumento de casi 8%, frente al año anterior”, sostuvo.



Se estima que al día ingresan 20.000 personas, cuando en promedio llegan a 14.000 o 15.000. A su juicio, “hay un cambio de tendencia”. Dice que a lo largo del 2017 los clientes frenaron el gasto por el incremento del IVA, por lo que considera que es una esperanza terminar 2017 “por lo menos con el mismo tráfico del año pasado”.



Para Lara, la disposición al gasto está marcada por la inclinación de los colombianos por los sentimientos que despiertan estas fechas, por lo que el ánimo de gasto debe repuntar luego de un año de tanta restricción económica.