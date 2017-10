Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2018, por un monto de $235,5 billones

Tras un debate largo y crítico, en el que los senadores expusieron una serie de reparos, tanto al proceso de aprobación del Presupuesto 2018, a contrarreloj, como la preocupación por lo que llamaron, "la entrega de la olla raspada", se aprobó en segundo debate en el Senado, el proyecto de Presupuesto General para 2018, por 235,5 billones de pesos.



En el debate en la Cámara de Representantes, que inició pasadas las 6 de la tarde, también fue aprobado el proyecto de ley que determina la carta financiera de la nación para el próximo año, por lo que ahora pasa a sanción del Presidente Juan Manuel Santos.



Las asignaciones básicas, como el gasto en funcionamiento, en 147 billones de pesos; la partida destinada a pagar la deuda pública, establecida en 48,2 billones de pesos, y los recursos para inversión en obras: 39,7 billones de pesos siguieron generando inconformidad entre parlamentarios que reclamaban las cifras acerca de los rendimientos que ha tenido la reforma tributaria aprobada en el 2016.



Tres cambios fundamentales que incluye el texto aprobado en Senado y que no estaban en el documento que recibió el visto bueno de las comisiones económicas del Congreso, destacó el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas: una partida de 500 mil millones de pesos para apoyar a los hospitales, 100 mil millones de pesos para las Universidades Públicas y 120 mil millones de pesos para infraestructura (vías para la celebración Bicentenario).



Para evacuar el álgido debate fue necesario declarar la sesión permanente, teniendo en cuenta que se llevó más horas de las que tradicionalmente tiene una jornada de estas (4 horas).



Los senadores que asistieron al debate, que unas veces en la votación se evidenciaba que eran 60 y a veces 70 de 101, expresaron su preocupación por un presupuesto que no crece, en comparación con el que está vigente debido a que la situación de la economía en este año no ha sido la mejor.



Antonio Navarro, por ejemplo, subrayó que se trata de un presupuesto deficitario, que solo aumenta en un 1 por ciento en monto, lo que lo llevó a advertir a los candidatos a la próxima administración del país sobre las dificultades que pueden tener.



Entre tanto, el ministro de Hacienda sostenía que, si bien hay recortes, porque son necesarios, se trató de proteger la inclusión social.





