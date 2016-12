El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó ante el Congreso la Reforma tributaria estructural por la que el país está en vilo.



Estos son algunos de los puntos que pondrán a hablar al país en los próximos días:



Sanción con cárcel a los evasores de impuestos.



El texto propone que quienes oculten bienes o se inventen deudas para evadir impuestos a partir de 5.000 millones de pesos sean sancionados con entre 48 y 108 meses de cárcel (4 y 9 años).



La iniciativa propone además sancionar con una multa del 20 por ciento a los evasores.



El proyecto aclara que quienes antes de ser acusados corrijan su declaración y paguen los impuestos correspondientes no serán sancionados.



La iniciativa también contempla que habrán más impuestos a los cigarrillos y que estos estarán destinados para las regiones y departamentos.



El impuesto al consumo de tabaco es 701,06 pesos (COP) por cajetilla de 20 cigarrillos; la propuesta consiste en elevar la tarifa en el primer año.



También habrá un aumento del impuesto para las gaseosas y bebidas edulcorantes, que pagarán 300 pesos por cada litro, que serán pagados desde el momento que se despachó la bebida del centro de producción, y un IVA del 5 por ciento para viviendas nuevas de más de 800 millones de pesos. No obstante, las transacciones de vivienda usada no tendrán IVA.

​

La iniciativa propone IVA a computadores de más de un millón de pesos y a tablets y celulares de más de 650 mil pesos, así como a planes de datos.



El Gobierno aspira a recaudar en 2017, 7,2 billones de pesos adicionales y en 2018, 9,7 billones de pesos.



Además, el IVA subirá tres puntos, de manera gradual.



Desde el próximo año tendrían que declarar renta quienes ganen más de $2.750.000. Así mismo, aplicando el modelo de simplificación, que propuso recientemente el ministro, las personas naturales pasan de 3 sistemas a 1 sistema de declaración, para hacer más fácil el trámite.



Por su parte, los medicamentos no tendrán IVA. Tampoco se gravarán las pensiones y se mantendrán los beneficios para viviendas VIP y VIS.



Uno de los puntos que más expectativa causó fue el de gravar a las iglesias, fundaciones y cooperativas de empleados. Sin embargo, estas no pagarán renta, siempre y cuando demuestren ante la Dian que hacen una función meritoria. Además, no pueden repartir excedentes, deberán hacer pública la información sobre el gasto, nóminas y otros pagos.



Plataformas internacionales como Netflix tendrán IVA.







Espere ampliación de esta información...