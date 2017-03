Factores de riesgo cardiovascular que se pueden modificar, tratar o controlar.

El cigarrillo se puede dejar

​• El riesgo de los fumadores de desarrollar enfermedad cardíaca coronaria es dos a cuatro veces mayor que el de los no fumadores.

• Fumar cigarrillo es un poderoso factor de riesgo de muerte súbita cardíaca en pacientes con enfermedad coronaria.

• Fumar cigarrillo interactúa con otros factores de riesgo para aumentar el riesgo de enfermedad cardiaca coronaria.

• Las personas que fuman tabaco o pipa parecen tener un mayor riesgo de muerte por enfermedad cardiaca coronaria y, posiblemente, accidente cerebrovascular, pero el riesgo no es tan grande como en los fumadores de cigarrillos.

• La exposición al humo de segunda mano aumenta el riesgo de enfermedad cardiaca en los fumadores pasivos.



El colesterol alto se puede controlar

• A medida que aumenta el colesterol en la sangre, aumenta el riesgo de enfermedad cardiaca coronaria.

• Sumado a presión arterial alta y humo de cigarrillo, el colesterol alto hace que el riesgo aumente aún más.



La presión arterial alta se puede bajar

• Cuando la presión arterial es alta, aumenta la carga de trabajo del corazón, las arterias se vuelvan gruesas y rígidas y se eleva el riesgo de accidente cerebrovascular, infarto cardíaco, insuficiencia renal e insuficiencia cardiaca congestiva.

• Cuando la presión arterial alta coexiste con obesidad, tabaquismo, colesterol alto o diabetes, aumenta el riesgo de infarto cardíaco.



La inactividad física puede terminar

• El estilo de vida sedentario es un factor de riesgo para la enfermedad cardíaca coronaria.

• La actividad física ayuda a prevenir enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos, incluso con intensidad moderada.

• La actividad física puede ayudar a controlar el colesterol, la diabetes y la obesidad; también contribuye a bajar la presión arterial.



Actividad física

La obesidad y el sobrepeso se pueden rebajar

• Las personas que tienen exceso de grasa corporal, especialmente en la cintura, son más propensos a desarrollar enfermedades del corazón, incluso si no tienen otros factores de riesgo.

• El exceso de peso incrementa el trabajo del corazón, eleva la presión arterial y aumenta el colesterol y los triglicéridos. También puede contribuir al desarrollo de la diabetes.

• Incluso, perder cinco kilos de peso puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular.



La diabetes mellitus se puede tratar

• La diabetes aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular, pero los riesgos son aún mayores si el azúcar en la sangre no está bien controlada.

• Alrededor de tres cuartas partes de las personas con diabetes mueren de alguna enfermedad del corazón. Si tiene diabetes, hable con su médico para controlar otros factores de riesgo que puedan coexistir.



