El 13 de agosto se realizará consulta antitaurina en Bogotá

El próximo 13 de agosto se realizará la consulta popular en la cual los bogotanos decidirán si se mantiene o no la actividad taurina en la capital.



(Lea: Congreso colombiano le quiere dar la estocada a las corridas de toros)



Así lo ratificó este viernes la Corte Constitucional quien mantuvo la fecha al fallar una tutela presentada por el alcalde Enrique Peñalosa, y en la cual solicitaba hacer una consulta popular en marzo del año entrante, el mismo día de las elecciones legislativas colombianos y así evitar mayores gastos.



(Lea: Las dos caras del negocio de la 'fiesta brava')



"Esta Corte no puede proceder a autorizar, o no, la modificación de la fecha de la consulta popular definida por el mismo Distrito Capital, pues esa decisión escapa a su valoración como juez constitucional", señala el fallo divulgado por la Corte.



La magistrada Diana Fajardo, quien estudió la acción judicial, determinó que si bien el alcalde de Bogotá pidió modificar la fecha de la consulta con base en los principios de economía y eficiencia, esto "excede sus facultades para pronunciarse pues quien fijó la fecha como tal fue la propia administración distrital y no el Alto Tribunal".



En la consulta los bogotanos deberán responder la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo, Sí o No, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá Distrito Capital?".



Peñalosa pedía que la consulta se realizará el 11 de marzo de 2018, la fecha en que los colombianos están convocados para elegir senadores y miembros de la Cámara de Representantes.



La Administración de Peñalosa calcula que la consulta antitaurina costará 45.000 millones de pesos.



Esta fue aprobada durante la Administración del anterior alcalde bogotano, Gustavo Petro, enemigo declarado de las corridas de toros, que incluso cerró la plaza de toros La Santamaría, reabierta este año por una decisión judicial.



Para la consulta están habilitados 5.648.390 electores y será necesario un mínimo de 1,8 millones de votos para que supere el umbral de aprobación.