‘Las consultas no pueden ser retroactivas’

Para el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, el resultado de la consulta minera en Cajamarca (Tolima), es una orden de carácter político a las autoridades locales, y por esta razón no es vinculante porque no altera las normas vigentes para el otorgamiento de licencias para exploración y explotación.



En diálogo con Portafolio, reitera que la nación es responsable del manejo de subsuelo y los municipios los encargados del suelo, y enfatiza que la citada consulta “no tiene la capacidad de cambiar la ley”.



Así mismo, el jefe de la cartera minero energética advierte que un concepto del Consejo de Estado señaló que no hay aplicación retroactiva “de esas decisiones populares”, y los títulos pueden ser desarrollados porque fueron otorgados con anterioridad.



El ministro Arce Zapata, afirma que con reglas claras desde la ley que evita la interpretación y permite decirle a todos los agentes cómo se deben desarrollar proyectos mineros energéticos amparados en las normas.



¿Para quien es vinculante el resultado de la consulta minera en Cajamarca?



Esta fue una consulta a nivel municipal que es vinculante para las autoridades locales. Tiene carácter de participación ciudadana con un alcance político, no tiene la capacidad de cambiar el estado social de derecho. Es decir, de alterar una ley o cambiar la jurisprudencia de las altas cortes. Es un tema de jerarquía.



¿Cómo sincronizar la normatividad local con respecto al uso del suelo y la nacional con el uso de subsuelo?



La recomendación de la Corte Constitucional es que se deben incrementar mecanismos para la concurrencia de competencias. La nación tiene competencia sobre el manejo del subsuelo y los municipios tienen una competencia delegada para el ordenamiento del suelo. En las actividades de explotación del recurso se requiere un principio de acuerdo entre la nación y el territorio. Ni la nación le puede imponer al territorio una actividad, ni el territorio imponer a la nación un veto. La ley no le da esa capacidad. Cumpliendo con todos los estándares medioambientales y sociales.



El Consejo de Estado precisó que las consultas mineras no son retroactivas, entonces...



La sentencia del Consejo de Estado es clara, no puede ser retroactivo porque pone en riesgo la estabilidad jurídica. Pero no es un problema de esta discusión.



En general, ninguna de las decisiones tiene carácter retroactivo porque le quita la firmeza a los actos administrativos que se han dictado en derecho. El principio de la consulta es que este mecanismo da un mandato hacia el futuro. Y no se puede poner en riesgo la estabilidad jurídica por una interpretación extensiva.



¿Con el resultado de Cajamarca, está en jaque el sector minero energético del país?



Hay un riesgo. Este activismo político que se ha visto en el país incrementa el riesgo para la ejecución de los proyectos minero energéticos. La mejor manera de hacerle frente es el diseño de reglas claras para todos los agentes. Para las empresas que muchas veces suscriben contratos con el Estado se les permita desarrollar sus proyectos. La manera más efectiva de cubrirlo es precisar sobre esos vacíos legales que son los que dan paso a interpretaciones y que general la inestabilidad jurídica.



Claridad jurídica



Con reglas claras, desde la norma, evitan la interpretación y permite decirles a todos los agentes cómo se desarrollan los proyectos mineros energéticos amparados por lo establecido en la ley.



LO QUE DICEN LOS REPRESENTANTES DEL GREMIO



Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería



“Hay una preocupación en el sector. El Congreso de la República es quien debe expedir una ley que de los elementos de juicio para armonizar la normatividad entre lo local y lo nacional; de forma sincronizada; y cómo uno y otro mantienen sus competencias”.



Ángela Montoya, presidente de Acolgen



“En las consultas previas se necesita una reglamentación vía ley de la República para diseñar normas claras como lo han logrado otros países. El sector eléctrico ha demostrado que es un cumplidor de las normas y de hecho cuando las licencias ambientales son otorgadas”.



Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Cololombiana de Petróleo*



“Es importante que las decisiones de Gobierno cuando se toman, se mantengan para que las reglas del juego sean claras como un aspecto que no se puede descuidar”.



Alejandro Cartañeda, director de Andeg



“Estamos preocupados por los efectos que se puedan generar hacia proyectos de generación y transmisión de energía. En el pasado ya hemos sido perjudicados por el rechazo de las comunidades. Se debe reglamentar los elementos para el desarrollo de la consulta previa”.



EL COMUNICADO DE ANGLOGOLD ASHANTI



“Somos respetuosos de los medios legales por los cuales los ciudadanos pueden participar en el uso responsable de los recursos naturales. Seguimos creyendo que la minería responsable será un motor de crecimiento para la economía colombiana. Evaluaremos los resultados de la Consulta Popular, al tiempo que continuaremos con el trabajo para construir un consenso en torno a la creación de una industria minera moderna y ambientalmente responsable. Actualmente tenemos tres descubrimientos sometidos a diferentes estudios”.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio

* Opinión expresada en una entrevista dada a Portafolio en septiembre de 2016.