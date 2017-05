Consumo de energía retomó su crecimiento

La demanda de energía en Colombia retomó su crecimiento luego de once meses continuos en el que venía decreciendo. El repunte de abril se registró de manera integral en la industria, los hogares y el comercio que mostraron cifras positivas.



(Lea: Alzas exageradas en energía, agua y gasolina prenden alarmas)



De acuerdo al reporte de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), en abril se presentó un crecimiento de la demanda de energía de 2,6% con respecto al mismo mes de 2016.



(Lea: Utilidades de Codensa aumentaron un 32% en el primer trimestre de 2017)



El aumento en el consumo en el territorio nacional no se registraba, precisamente, desde el mes de abril del año pasado cuando el consumo de energía alcanzó un nivel del 1,3%.

​

(Lea: Quejas contra empresas de servicios públicos aumentaron 29% en el primer trimestre)



Y desde el mes siguiente, mayo 2016, el consumo de energía eléctrica comenzó a registrar números negativos. En este, XM reportó un decrecimiento de la demanda del 2,2%.



En marzo pasado, la disminución reportada fue del 0,3% con respecto al mismo mes de 2016, siendo el último en el que se registraba un descenso en el consumo.



Incluso, cabe recordar que en el consolidado del 2016 y que fue reportado por XM la demanda de energía presentó un decrecimiento de 0,2%, valor que es menor que el registrado en el 2015, cuando hubo un crecimiento del 4,2%.



“Pese a todas las críticas que se le hicieron al sector por el fenómeno de ‘El Niño’, y a las angustias que se vivieron en los primeros meses del año pasado, el sector demostró que le cumplió al país”, indicó la presidenta ejecutiva de Acolgen, Ángela Montoya Holguín, en una entrevista semanas atrás a Portafolio, al indicar que no tardaría en recomenzar el crecimiento de la demanda de energía.



REPORTE DE ABRIL



Según el reporte de XM con respecto a la demanda para el pasado mes de abril, el administrador del mercado de energía mayorista, discrimina por tipo de consumidor.



Así, en el mercado Regulado (consumo residencial y pequeños negocios) se presentó un crecimiento del 3,32%. Por su parte, la demanda del mercado No Regulado (industria y comercio) creció un 1,23%.



Además, los sectores de la industria que registraron los mayores crecimientos en el consumo fueron transporte, almacenamiento y comunicación con un 26,9%; le siguen en su orden agropercaurio, silvicultura, caza y pesca 8,7%, y explotación de minas y canteras con un 4,3%.



Paradójicamente, el sector de electricidad, gas de ciudad y agua se presentó un decrecimiento de consumo del 24,1%, así como el de construcción con 4,9%. Al realizar el análisis por regiones, en las zonas en donde se presentó mayor disminución del consumo de energía durante abril del presente año, fueron Antioquia 1,6% y Valle 1,0%.



Y en las regiones donde se presentó mayor crecimiento con respecto a abril de 2016, fueron Meta 20% y Boyacá 17,4%.



Andeg ha venido solicitando, en diferentes escenarios, que se haga un ajuste estructural al funcionamiento del mercado eléctrico colombiano para fortalecer la demanda, y que no se registren nuevamente decrecimientos en el consumo.



Alejandro Castañeda, director ejecutivo del gremio, ha reiterado en varios escenarios que se debe realizar un ajuste profundo, o migrar a un modelo más moderno probado en otros países para estimular el consumo.