El Órgano de Solución de Disputas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) decidió hoy lunes crear un panel para determinar el cumplimiento o no por parte de Colombia del fallo de la organización que le instó a retirar un arancel a importaciones de textiles, prendas de vestir y calzado panameñas.



Este panel ha sido creado a petición de Colombia, que primero solicitó el establecimiento de un grupo de expertos el 20 de febrero con el argumento de que había enmendado las tarifas arancelarias acorde a las reglas de la OMC, pero Panamá bloqueó el intento.



Lea: (Gobierno de Panamá aumenta aranceles a más productos colombianos).



Panamá dijo entonces que Colombia no hizo las consultas requeridas sobre su afirmación antes de solicitar un panel que verifique el cumplimiento o no de Bogotá del fallo de la OMC. El Gobierno colombiano dio este paso después de que Panamá pidiera ante la OMC autorización para imponer a Colombia sanciones comerciales por 210 millones de dólares por los presuntos perjuicios sufridos por el país centroamericano por el supuesto incumplimiento de Bogotá del fallo de la OMC el 22 de junio pasado.



Lea: (Colombia y Panamá reanudan diálogo sobre comercio y aranceles).



Un árbitro de la organización dio en noviembre pasado a Bogotá hasta el 22 de enero de 2017 para cumplir el fallo. El conflicto arancelario entre ambos países se inició en 2012, cuando Colombia empezó a aplicar aranceles del 10% a los calzados y textiles y un cargo de 5 dólares por cada contenedor procedente de la panameña Zona Libre de Colón (ZLC) por lo que Panamá acudió a la OMC, cuyo fallo fue apelado por Colombia, aunque sin éxito.



Lea: (Colombia y Panamá revisarán su comercio).



El Gobierno colombiano sustituyó el pasado 2 de noviembre el arancel por dos decretos que, a su juicio, cumplen el fallo de la OMC y que, en opinión de Panamá, endurecen el control aduanero y suponen nuevas restricciones al acceso en el mercado colombiano de vestido y calzado reexportado por la ZLC.