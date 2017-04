Colombia necesita productos de mayor valor agregado para exportar y aumentar la demanda interna

Para quienes damos seguimiento a las cifras de balanza comercial en particular y de balanza de pagos en general, respecto al desempeño de Colombia, la última noticia no es tan alentadora como se había supuesto.



En efecto, este jueves 20 de abril de 2017, el Dane dio a conocer que las importaciones mantuvieron su crecimiento de febrero de este año respecto a febrero de 2016, alcanzando la cifra de 3.646 millones de dólares (mdd) lo que se traduce en un aumento de 5,3 por ciento, respecto al monto de 3.464 mdd del segundo mes de 2016.



Aunque el déficit de la balanza comercial parece estancado o disminuyendo conforme a cantidades marginales, la tendencia de las exportaciones no está logrando superar a las importaciones de manera importante o significativa.



Se esperaba que a raíz de que el peso colombiano presentara depreciación, las exportaciones del país fuesen más competitivas. En efecto lo son, pero al no tener las mismas un importante componente de valor agregado, deben enfrentar condiciones muy duras en la competitividad internacional. En general la oferta de bienes con bajo o nulo valor agregado tiene una mayor elasticidad, en particular en los mercados internacionales.



Se reconoce que en general, se requiere de cerca de un 40 por ciento de componente importado para poder impulsar las exportaciones. A partir de esta consideración, la depreciación en la política cambiaria no puede –ni mucho menos- automáticamente mejorar los resultados de la balanza comercial.



Se va haciendo necesario evaluar la posibilidad de una política comercial más agresiva, no sólo en el tema de marketing sino de impulso de la producción. En ello se deben considerar productos de mayor valor agregado que permitan a su vez, aumentar la demanda interna del mercado colombiano. No hacerlo es continuar con números rojos en la balanza comercial, viendo cómo los productos de exportación disminuyen sus precios relativos internacionales. Algo que ya se había alertado desde inicios de los años cincuenta mediante el teorema Prebisch-Singer.



Giovanni E. Reyes, Ph.D.

University of Pittsburgh/Harvard

Profesor y Director de la Maestría en Dirección de la Universidad del Rosario