Contraloría General rechaza el pago de 253.000 millones de pesos a Navelena

La Contraloría General de la República, tras realizar una auditoría de cumplimiento sobre la liquidación del contrato Alianza Público Privada Cormagdalena Navelena, identificó que los costos y gastos reconocidos a la firma Navelena, que ascienden a más de 253.000 millones de pesos, no están plenamente sustentados, por lo que se habría podido presentar un posible daño patrimonial, situación que será determinada en indagación preliminar.



Tras la citada auditoría el ente de control determinó la No Conformidad frente a los criterios aplicados en las facturas que soportan los pagos de operación y mantenimiento realizadas por Navelena, pues no se evidencia el costo de las actividades ejecutadas en los 28 meses de la etapa de pre construcción.



“El valor de cada factura es global y no discrimina las actividades y pagos a terceros que ellas abarcan, como tampoco se anexa a dichas facturas, los respectivos soportes como actividades, subcontratos, pagos a terceros, entre otros y los gastos de personal (Nómina) pagados a Navelena SAS, que no fueron soportados con las respectivas planillas de nómina”, indicó el informe de la auditoría.



La Auditoría declaró la No Conformidad tanto en los costos por operación y mantenimiento por facturas pagadas a Navelena EPC como por los gastos de personal por cuentas de cobro pagadas a Navelena S.A.S. El valor total de estos dos aspectos supera los 253.000 millones de pesos con el valor ajustado al IPC y la tasa de descuento pactada.



Así mismo se declaró la No Conformidad con la certificación de la variable ARi de la fórmula por compensación por terminación anticipada en la etapa de preconstrucción establecida en el contrato de APP.



“Igualmente estableció una calificación ineficiente frente al Sistema de Control Interno, debido a que al parecer los controles no mitigaron los riesgos para los cuales fueron creados, toda vez que presentaron debilidades que posiblemente no garantizaron el adecuado seguimiento a los costos y gastos del contrato de Alianza Público Privada”, indicó la Contraloría.