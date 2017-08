Controlado el brote de fiebre aftosa en el país

Colombia controló el brote de fiebre aftosa procedente de Venezuela que detectó hace un mes, informaron este martes fuentes oficiales. "Brote de aftosa está controlado. Esperamos 28 días para recuperar estatus sanitario y ser país libre de la enfermedad", escribió el presidente Juan Manuel Santos en Twitter.



Lea: (Refuerzan presencia militar en frontera con Venezuela por aftosa).



Desde 2009 no se había registrado ningún caso en Colombia. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, dijo por su parte que el virus no se extendió de los tres municipios donde se presentó: Cúcuta y Tame, fronterizos con Venezuela, y Yacopí, en el centro del país.



Lea: (Reses movilizadas sin autorización serán sacrificadas).



"No ha habido expansión de la misma, no ha habido nuevos brotes", declaró Iragorri desde la presidencial Casa de Nariño. Iragorri afirmó que desde que apareció la fiebre, el 24 de junio, se sacrificaron más de 3.000 animales infectados o que tuvieron contacto con reses enfermas.



Lea: (¿Hubo corrupción para permitir ganado venezolano con fiebre aftosa?).



El último animal infectado será sacrificado a más tardar el viernes, por lo que a partir de entonces se contarán 28 días, equivalente a dos ciclos de incubación de la enfermedad, para enviar una comunicación a la Organización Mundial de Sanidad Animal para que vuelva a declarar a Colombia como país libre de aftosa por vacunación.



El foco se presentó justo cuando Colombia está ampliando sus mercados para exportar carne bovina. Algunos países como Chile y Perú suspendieron la importación de carne proveniente de tierras colombianas.



El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), comprobó a finales de julio que el virus provenía de Venezuela, que no tiene la declaración de país libre de aftosa.



Presuntamente el virus, que no afecta a los humanos, por lo que el consumo de carne o leche no representa ningún riesgo, arribó al país por ganado de contrabando. Por ello, las autoridades lanzaron una ofensiva que incluía mayor presencia militar en la zona limítrofe y recompensas.



Colombia y Venezuela comparten 2.200 kilómetros de una porosa frontera a lo largo de la cual operan contrabandistas, bandas criminales y grupos armados. La fiebre aftosa en Colombia se reportó por primera vez en 1950, procedente de Venezuela.