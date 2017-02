Dos premios Nobel hablaron este jueves en Bogotá sobre economía. El presidente Juan Manuel Santos, quien en diciembre pasado recibió el premio Nobel de Paz y el economista estadounidense Joseph Stiglitz, galardonado con el mismo premio, pero en la categoría de Economía, coincidieron este jueves en la necesidad de incrementar la integración regional de América Latina para mejorar el desarrollo económico de sus países.



“Estamos haciendo una especie de política keynesiana, responsable fiscalmente para sobrevivir con más facilidad en esta incertidumbre”, dijo Santos en durante el foro Justicia Social y Economía, organizado por la Universidad del Rosario de Bogotá y El Tiempo.



El presidente Santos señaló durante su intervención que en Colombia el mercado no es libre y que está más cartelizado de lo que la gente cree, pero indicó que se viene trabajando para solucionar este tema.



(Lea: “No hay una economía prospera estable si esa prosperidad no es compartida”: Stiglitz).



Así mismo, según el presidente, entre las medidas está “fortalecer la integración con países con un gran potencial, como (los de) la Alianza del Pacífico”.



Ese bloque, integrado por Colombia, Perú, México y Chile, supone la séptima economía del mundo y, según dijo Santos, quieren profundizar la integración entre sí y con la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean, por sus siglas en inglés).



Asimismo el gobernante cree necesario “fortalecer la integración latinoamericana”, ya que considera que “es poco el comercio entre los países” de la región y muy elevado el potencial.



“Ante la incertidumbre de que Estados Unidos se va a cerrar y el ‘Brexit’ que socava las bases de la Unión Europea (...) Mientras se despejan (esas incógnitas) no podemos perder tiempo y por eso nos estamos fortaleciendo en la integración con quien puede darnos más dividendos”, agregó el jefe de Estado.



Por su parte, Stiglitz, Premio Nobel de Economía de 2001, recordó las palabras del expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) cuando se firmó el Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP).



(Los consejos de Stiglitz a Juan Manuel Santos).



Entonces, dijo que quien estaba redactando las reglas para el comercio en el siglo XXI en Asia, era Estados Unidos y no China.



“Obviamente, los asiáticos dijeron que Asia debería redactar normas para Asia”, aseveró sobre ese tratado del que Estados Unidos saldrá según la orden presidencial firmada el pasado 23 de enero por Donald Trump.



Por eso, considera que en el momento que se vive ahora es necesario que Latinoamérica marque sus propias normas para el comercio del siglo XXI en la región, una opción que considera se multiplica con el proteccionismo que impulsa el presidente Trump.



“Ahora que Estados Unidos se retira es un momento maravilloso para que se reúnan con sus colegas, no solo los cuatro (de la Alianza del Pacífico), sino de toda Latinoamérica.

Estados Unidos está teniendo sus propios problemas y es la manera de que Latinoamérica pueda escribir las normas para el siglo XXI”, le dijo Stiglitz a Santos.



“Lo que Trump está haciendo es sustituir importaciones. Cuando negociamos la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en los 90 se hicieron estudios sobre qué pasaría si el comercio internacional desapareciera y cuáles países sobrevivirían. En ese ejercicio el país que mejor le iba a ir era a Argentina y a América Latina en general”, le respondió Santos al nobel de economía.



Asimismo, detalló que para continuar creciendo están invirtiendo en lo que consideran "fundamental hacia el futuro: educación e infraestructura".



Como parte de ese esfuerzo, agregó Santos, su Gobierno está conectando los municipios de Colombia con fibra óptica y banda ancha.



"En este momento, que tenemos oportunidades, muchos inversionistas ven Colombia como país atractivo para invertir", agregó Santos, quien considera que los capitales ven en el país las ventajas de su crecimiento y vigorización de la clase media. Stiglitz concluyó que "no ha habido una economía exitosa en la cual el Gobierno no jugará un rol importante en la promoción de ciertas industrias".



"El problema real es juntar a Gobierno y mercado", subrayó.



Con EFE