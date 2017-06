Cortes de pelo reflejan mejor el estado de la economía que la venta de autos

Drew Matus de MetLife Inc. dijo que los inversores deberían pasar por alto la caída de las ventas de autos y los defaults de las instituciones que ofrecen préstamos de riesgo para la compra de autos e invertir con confianza en los Estados Unidos.



(Lea: Ventas de vehículos nuevos en Colombia crecieron 2,2% en mayo)



"Para mí son menos importantes que el gasto en servicios", dijo el jueves Matus, estratega jefe de mercado de MetLife Investments.



(Lea: Colombianos ya podrán comprar carro nuevo por internet)



"Lo que siempre causa una recesión es cuando la gente mira a su alrededor y dice: 'No me voy a cortar el pelo porque no quiero gastar 20 dólares'".



(Lea: Autogermana presenta el nuevo BMW Serie 5)



Si bien las acciones estadounidenses se cotizan cerca de altos niveles récord, están rezagadas respecto del resto del mundo desde mediados de marzo. Los bancos de la economía más grande del mundo cayeron en los últimos meses, en parte debido a la preocupación por las pérdidas ocasionadas por los préstamos a compradores de autos riesgosos.



Matus señaló que los inversores a veces tienden a suponer equivocadamente que una región como Europa seguirá teniendo un desempeño superior al mercado debido a la flexibilización monetaria después de un periodo de retornos mediocres.



"El cuento del perdedor es un muy lindo cuento, todos aman al perdedor", dijo Matus. "Pero, en este caso, yo apostaría al favorito". Matus ingresó a MetLife, que tiene su sede en Nueva York, este año después de trabajar como subjefe de economía estadounidense de UBS Group AG.



Declaró que es improbable que los excesos en los préstamos para autos se propaguen a la economía en general del mismo modo que el desastre de las hipotecas de riesgo para viviendas provoco una crisis crediticia.



Autos y casas, la diferencia es que el crédito antes era de tan fácil disponibilidad en el sector inmobiliario que hizo subir el valor de las propiedades en todo el mercado, sumando riesgo incluso para los prestatarios que normalmente se considerarían solventes, agregó.



Cuando la burbuja estalló, las personas y los bancos se enteraron a los golpes de que habían asumido demasiado riesgo. Las pérdidas vinculadas a los autos serán mas restringidas, dijo.



En el mercado automotor, los más afectados son un "subgrupo de estadounidenses que tienen dificultades económicas y buscan préstamos a mayor plazo", dijo Matus.



"Son ellos los que terminan en problemas". Las ventas de vehículos livianos de General Motors Co. declinaron 1,3 por ciento en mayo y quedaron por debajo de las estimaciones de los analistas, que pronosticaban un aumento de 4,3 por ciento, según datos difundidos el jueves.



Los analistas estiman que el ritmo de ventas del sector, ajustado por tendencias estacionales, podría haber declinado el mes pasado a alrededor de 16,8 millones de vehículos livianos, en comparación con 17,2 millones de igual periodo del año pasado.



Sin embargo, algunos datos de empleo son alentadores. Las compañías estadounidenses incorporaron a 253.000 trabajadores en mayo, lo que indica que el mercado de trabajo sigue avanzando con fuerza, mostraron los datos del ADP Research Institute el jueves.



"Creo que a la economía le está yendo bien", dijo Matus. "Si se mira la economía a más largo plazo, lo que se ve es un crecimiento que se acelera, se ve un consumidor que está en bastante buena situación, se ven perspectivas de mas inversión en el futuro".