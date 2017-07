Costa Rica les abre las puertas a motos y frutas nacionales

Mañana se cumplen los primeros 365 días de la firma del TLC con Costa Rica, lo cual ha permitido que 84 productos ingresen por primera vez a ese mercado centroamericano, según un balance del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



El documento asegura que dentro de estos artículos se encuentran las motocicletas, aparatos y dispositivos para el lanzamiento de aeronaves, recipientes para gas comprimido, fibras ópticas, barcos para excursiones, frutas, papel higiénico, artículos de hilados, productos de origen animal, artículos de higiene, manufacturas de vidrio, papel carbón, aspiradoras, prendas de vestir y chapas, entre otros.



“El TLC con Costa Rica fue un paso fundamental y natural en la consolidación de nuestras relaciones comerciales con Centroamérica dentro del proceso de diversificación de las exportaciones. Este país representa casi el 26% de las exportaciones no mineras a esa región”, dijo María Claudia Lacouture, responsable de esa cartera.



Así mismo, desde agosto de 2016, se tiene registro de 357 firmas o personas naturales que enviaron sus mercancías a ese destino por primera vez, frente al año anterior a la entrada en vigencia del Acuerdo. De ese total, solo seis correspondieron a compañías del sector minero-energético, el resto son empresas o personas del sector no minero-energético, dentro del cual las más representativas en número son las del sector industrial.



En términos generales, las exportaciones a ese país pasaron de $US190,9 millones a $US193,5 millones, entre agosto de 2016 y mayo de 2017, lo cual representó un crecimiento de 1,4%.



También se destaca el incremento en ventas externas de productos no minero-energéticos luego de tres años de caída. Esas exportaciones pasaron de US$89 millones, en los cinco primeros meses de 2016, a US$94 millones en igual periodo de este año. Las oportunidades en los próximos meses serán para artículos del hogar, cosméticos, joyas, entre otros productos.



ANTIOQUIA SOBRESALE



De los departamentos del país, Antioquia es el que más mercancías ha despachado a Costa Rica durante la vigencia del Acuerdo. Entre agosto de 2016 y mayo de 2017, esta región exportó a ese destino el 25,9% de las ventas hechas por Colombia en bienes no minero-energéticos, es decir US$50,3 millones.



A este departamento le siguió Bolívar, con US$36,9 millones, lo cual correspondió a 19,06%. En este ranking, la tercera región fue Bogotá con US$33,2 millones, el 17,2% y desde el Valle del Cauca se despacharon US$24,3 millones, equivalente a 12,5%.