‘Coyuntura económica no fue impedimento para llegar a Colombia’

A pesar de que Colombia atraviesa por un momento en el que su economía desaceleró el ritmo al que venía creciendo, Equinix no consideró que eso fuera un impedimento para hacer su ingreso al país. Incluso, considera que tiene el potencial para convertirse en un hub regional de conectividad.



Víctor Arnau, director de Estrategia de Equinix en Latinoamérica, habló con Portafolio de lo que implica para la empresa su primer acercamiento con el país. “Vemos a Colombia como un mercado estratégico, no solamente por lo que nos puede aportar en América del Sur, sino, además, por el puente que significa con Centroamérica y Estados Unidos”, explicó el vocero.



Sobre el por qué entrar a Colombia en un momento como el actual, Arnau manifestó que “en Brasil están peor, pero además el país tiene unas características de aceleración de la economía digital, allí está creciendo el consumo de contenido e información en internet, la demanda de almacenamiento y procesamiento de información está aumentando vertiginosamente, y nuestras decisiones de entrar al país van guiadas a esas tendencias de transformación digital, porque la desaceleración en el mercado colombiano es temporal”.



Arnau aseguró que Bogotá representa un punto muy atractivo para los clientes de la firma y esperan que, desde este punto, puedan ofrecer su plus a más empresas.

“Nuestra propuesta de valor es que, con los servicios que ofrecemos desde nuestra plataformas, permitimos que cada una de las empresas que acceden a ella tengan la posibilidad de consolidar su crecimiento desde la economía digital”, puntualizó Arnau.



“Nuestro data center en Bogotá cuenta con una de las instalaciones más grandes de colocación en Colombia y es un lugar en donde los clientes pueden encontrar una amplia gama de socios de interconexión. El IBX también ofrece conexiones a nuestras instalaciones en Miami, la cual corresponde al primer punto de intercambio de red entre los Estados Unidos y América Latina”, indicó el director de Estrategia de Equinix para América Latina.



Añadió que Colombia, por sus condiciones, era el siguiente lugar para estar presentes en Latinoamérica, en parte por hacer parte de la Alianza Pacífico. “La política económica del país es cada vez más fuerte y hoy en día es el país con mayor número de cables submarinos; eso demuestra la fuerza como punto de interconexión para la región. El flujo de datos nos entrega una estructura para hacer negocios que no es tan compleja como en otros países, lo cual es muy positivo para una empresa como la nuestra”, explicó Arnau.



Aclaró que conocían los cambios que se venían en el país con la reforma tributaria aprobada en el 2016 y sostuvo que están conformes con el esquema que quedó definido para el sector de tecnología.



Hay que recordar que la compañía se quedó con 29 centros de datos de la multinacional Verizon, en una transacción en efectivo por US$3.600 millones, que incluye más de 1.000 clientes, de los cuales alrededor de 600 son nuevos y ocupan aproximadamente tres millones de metros cuadrados en espacio de las instalaciones. Con esto, espera potenciar su habilidad para ayudar a que empresas extiendan sus operaciones IT a la nueva era digital, a través de la interconexión con gente, lugares, nubes y datos.



Dos de estos centros están en Latinoamérica, uno en Brasil, donde ya tenían presencia; y el otro en Bogotá, un mercado nuevo para la firma, ciudad desde donde espera consolidar su operación en la región.



Y es que la propuesta de Equinix ayuda a que las empresas aceleren el rendimiento de sus negocios, conectándolas con sus clientes, empleados y socios dentro de los centros de datos más interconectados en el mundo.



Así mismo, aseveró que la adquisición estratégica amplía más la capacidad de Equinix, al fortalecer la densidad de la interconexión de la plataforma global de la compañía, lo cual acelera las relaciones comerciales en los sectores gubernamentales y de energía, apoyando su oferta empresarial.



Finalmente hay que señalar que aproximadamente 250 empleados de Verizon -principalmente en funciones operativas de los 29 centros de datos adquiridos- se convirtieron en trabajadores de Equinix desde el momento en el que se cerró la operación entre las dos compañías.