Crece impacto de eventos en la economía bogotana

Los eventos en Bogotá se convierten cada vez más en un motor para la economía local.

Un estudio organizado por el Buró de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca con el Instituto Distrital de Turismo así lo señala al mostrar los resultados de grandes eventos que se realizaron este año en la capital colombiana.



Con el Observatorio de Turismo de Bogotá se midieron cuatro encuentros: Estéreo Picnic y La Feria Internacional del Libro, considerados como eventos de ciudad.



Igualmente, para las estadísticas se tuvo en cuenta la Reunión Anual de Dermatólogos Latinoamericanos y el One Young World ambos gestionados por Buró y que se consideran eventos corporativos y de negocios.



“Siempre se ha trabajado desde el Buró la estrategia de atracción de eventos que es muy poderosa, pero no existían hasta la fecha mediciones para saber cuál es el impacto de esto en la ciudad”, asegura Sandra García, directora del Buró.



Ante esto, “se hizo un trabajo articulado con el Insituto Distrital de Turismo para medir con cifras confiables lo que le dejan los eventos a la ciudad. Este primer estudio es una aproximación y seguro se robustecerá en el futuro, afirma.



Antes de estos cálculos consideraba que una persona se quedaba en la ciudad para estos eventos 3,5 noches pero el promedio de estadía es de 4,8 noches en promedio.

Para García, esta es una señal importante y positiva del interés que despierta la ciudad para quienes asisten a este tipo de certámenes.



También se ratificó que los viajeros internacionales ‘gastan’ más en el marco de estos eventos frente que un visitante nacional.



El estudio arrojó que el promedio de gasto total de los viajeros cuando asisten a eventos culturales y de ciudad es de $506.986 en promedio de parte de los viajeros nacionales.

Por su parte, los viajeros internacionales destinan $1.822.624.



En el caso de los eventos corporativos o de trabajo (congresos, convenciones, etc), el gasto total de los viajeros nacionales asciende a $1.384.621, en tanto que el de los internacionales suma $2.111.579.



El estudio demuestra que hay países afines a venir a la capital.



Estados Unidos y México siempre están reportando emisores significativamente para los eventos que se hacen en la ciudad, concluye también el análisis. En términos locales, la mayoría viene de Antioquia.



Solamente esos cuatro eventos, sin contar con lo que costó montarlos le aportaron a la ciudad solamente 37.263 millones de pesos.



“Eso tiene unas derivadas increíbles en impacto económico porque solo tiene en cuenta el nivel de gasto de los visitantes”, dice la funcionaria.



Ahora bien, otros beneficios económicos tienen que ver con la organización directamente y que genera ingresos a otros actores económicos.



Se estima que un solo evento que se haga en la ciudad activa 11 sectores de la cadena productiva y dinamiza la generación de nuevos puestos de trabajo a todo nivel.



“Sin contar el gasto de los viajeros, One Young World dejó por operación logística y contrataciones otros $9.020 millones”, dice Sandra García.



Igualmente, para los días de este evento se contrataron 1.350 personas.



De los 3.062 asistentes al evento internacional, 1.376 fueron turistas internacionales (45% del total de los asistentes). 228 turistas nacionales (7,4% del total de asistentes).

El resto, corresponde a asistentes que residen en la capital, cuyo aporte económico no se puede medir, explica.



A este evento internacional asistieron 500 periodistas de medios nacionales e internacionales



Por su parte, la cumbre de los Nobel - que no se incluye en este primer estudio de medición- dejó a la ciudad casi 14.160 millones, lo que muestra la importancia. En este certamen se generaron 1.270 empleos directos.



En cuanto al Festival Estéreo Picnic, asistieron 2.227 turistas (73 % de los asistentes al evento).



El gasto promedio de un turista nacional es de $2’442.099. Por su parte, un turista internacional destinó $3’108.825 .



El estudio de Buró de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca y del Instituto Distrital de Turismo, destaca que por lo menos el 12% de los asistentes a los eventos culturales o de ciudad corresponde a turistas nacionales e internacionales En cambio, cuando se trata de eventos corporativos, por lo menos el 63% corresponde a turistas nacionales e internacionales.



El estudio muestra cómo solamente con Estéreo Picnic el evento de Dermatología, la ciudad recibió por concepto de los turistas -sin contar el impacto económico generado por la operación y producción de los eventos- un total de 37.263 millones de pesos. Es decir, un monto generado solo por viajeros.



Según indagaciones anteriores, en dos años seguidos, 2015 y 2016, Buró estima que la ciudad recibe 452 eventos al año con componentes internacionales, lo que muestra la incidencia que tiene ese sector en la economía de la ciudad.



Para el otro año, se esperan otros grandes eventos en la capital. Por ejemplo, estarán el Festival Internacional de Teatro y una nueva edición de la Feria del Libro.