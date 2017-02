La producción real de la industria de enero a diciembre de 2016 registró una variación de 3,5 %, frente a la registrada en 2015, que fue 1,8 %, anunció este martes el Dane.



(Lea: Para los industriales, el 2016 tuvo un crecimiento bajo).



De acuerdo con la entidad, este resultado es el más alto desde el 2012.



El informe destaca el comportamiento positivo de la refinación de petróleo y de los sectores de bebidas, productos de metal, molinería, fabricación de jabones y detergentes y productos de panadería.



Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo, opina que los resultados de la industria durante el 2016 son un poco inferiores a los que esperaban en el centro de investigación, los cuales eran de 3,8% con refinación de petróleo y 1% sin refinación, cuando los resultados arrojaron 3,5% con refinación de crudo y 0,5% sin refinación.



El investigador cree que el peso de la industria en el PIB total del año pasado tendrá que ser compensado por otros sectores como las exportaciones no tradicionales y un aumento del consumo interno, aunque la situación no es alarmante.



Además, las proyecciones de Fedesarrollo de la industria para este año de 2,7% del total del PIB con refinación y de 2,5% sin refinación de petróleo, ya empiezan a ser vistas con reservas, aunque confía en que un mayor crecimiento de la economía genere más dinamismo.



Para Reina, las perspectivas económicas del país en general para este año son un poco mejores, ya que se espera que la inflación no supere el 4,5%, lo que significa que los colombianos tendrán más dinero para gastar y el aumento del IVA de 3% solo terminará afectando la inflación en 0,7%; además, en condiciones normales, el Banco de la República debe seguir bajando las tasas de interés.



Aumenta la producción, indica el Dane



Para el Departamento Nacional de Estadística (Dane), la producción industrial creció en 2016 cerca del doble de lo que se evidenció en 2015, como resultado de una mayor dinámica de la actividad industrial.



Las ventas reales presentaron una variación de 4,2 % y el personal ocupado de 0,7 %. En 2015 estas variaciones fueron 1,6 % y 1,0 % respectivamente.



Por su parte, en lo corrido del 2016 hasta diciembre, 21 de las 39 actividades industriales presentaron variaciones positivas en su producción real.



La industria sigue dando señales de recuperación sostenida. Según @ANDI_Colombia producción creció 3,5% en 2016. https://t.co/Som1uvbeUg — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 14 de febrero de 2017

Se destacan por su contribución a la variación total del sector las Industrias de refinación de petróleo, y mezcla de combustibles con una variación de (19,4 %), elaboración de bebidas con (7,6 %) fabricación de productos elaborados de metal con 9,8 %, elaboración de productos de molinería, almidones y sus derivados (8,7 %), fabricación de jabones y detergentes (3,7 %) y elaboración de productos de panadería (6,1 %).



Aunque el sector industrial dio síntomas de mejoría, la Encuesta de Opinión Industrial, elaborada por la Andi arrojó que buena parte de los industriales cree que el crecimiento fue bajo.



“Colombia terminó el 2016 con un bajo crecimiento en materia industrial, apenas bordeando el 2%, pero logramos crecer en un contexto de contracción en América Latina; la industria se recuperó; mantuvimos una tasa de desempleo de un dígito; los indicadores sociales avanzaron; la deuda externa se mantuvo estable y, logramos estabilizar el entorno macroeconómico, en una coyuntura de volatilidad en los mercados y fuertes presiones inflacionarias. En este entorno la manufactura tuvo un relativo buen desempeño”, se lee en el informe presentado por la Andi.



Tras conocerse los resultados, entregados por el Dane, el presidente Juan Manuel Santos señaló, a través de su cuenta de Twitter, que la industria sigue dando señales de recuperación sostenida.



PORTAFOLIO.CO