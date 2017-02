Esteban Piedrahita, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, asegura que el Valle del Cauca tiene un futuro próspero y promisorio debido a la diversidad de su economía en sectores como el industrial, el farmacéutico, salud y el agrícola, entre otros.



¿Cómo está la economía del Valle del Cauca en estos momentos?



En los últimos años ha crecido a un promedio anual de 4%. La década pasada fue muy buena para Colombia pero no para el Valle y sus vecinos que dependen mucho de la industria, el agro, las remesas, que fueron fuertemente golpeadas por la devaluación.



Desde el 2014 para las regiones que no dependemos de un producto, que somos diversas y no estamos conexas con el sector minero-energético, las cosas han marchado bien.



El Valle ya lleva tres años creciendo por encima del promedio nacional. Cali ha sido la ciudad que más ha disminuido en desempleo, las cifras están por debajo de los dos dígitos, hemos mejorado en informalidad por tener una economía diversa.



¿Cómo ha sido el crecimiento del PIB del departamento?



Para el año pasado tenemos un crecimiento provisional de 3% pero creemos que el definitivo va a ser mayor. En el 2014 crecimos al 5% y en el 2015 al 3%. Las cifras del Dane muestran que el valle aumenta peso en el promedio nacional, éramos el 9.2% del PIB y volvimos a subir al 9,5%.



¿Cuáles son los sectores industriales que se están moviendo actualmente?



Alrededor del cluster azucarero se ha generado una dinámica muy importante alrededor de la bioenergía, generación de electricidad a partir de biomasa para producción de etanol.



En el agro hay mucho crecimiento en proteína blanca, pollo, huevo y cerdo, el departamento ya es el primer productor del país, hace 5 años era el tercero; también hay una dinámica muy interesante e incipiente en fruta, ya somos el primer productor de aguacate del país, el segundo de piña y somos bastante fuertes en banano de consumo local.



En la industria trabajamos con varias cadenas, una de macrosnacks, cadenas de alimentos procesados y empaques. Tenemos una fortaleza grande con empresas de todo tipo de tamaño, unas internacionales otras locales. Producimos ingredientes, empaques, molineros. Otra cadena es la de productos de belleza y cuidado personal con multinacionales y nacionales.



¿Qué otros clusters promueven?



Estamos promoviendo el de moda, tenemos la que en nuestra opinión es la empresa más exitosa de moda: estudio F, con cerca de de 70 tiendas en el exterior y un crecimiento muy notable.



Hay una gran fortaleza en la industria hospitalaria, dos de las 15 mejores clínicas de América Latina están en Cali. Somos fuertes en servicios de oftalmología, cirugía estética, trasplantes de alta complejidad y una industria farmacéutica grande. También en software con empresas de diferente tamaño.



Nuestra gran fortaleza es la diversidad, no depender de una cosa y tener varias cadenas dinámicas que crecen.



¿Cómo marchas los demás índices?



Llevamos cuatro años bajando el desempleo a tasas de un dígito, ya llegó a 9,6%, el más bajo desde 2001 y un descenso de 5 puntos en los últimos 5 años. En informalidad estamos mejorando, somos la cuarta ciudad con menor informalidad laboral en el país.



La construcción también está repuntando y el comercio, según las últimas cifras del Dane, en Cali fue donde más creció entre las 5 ciudades más grandes del país. Incide mucho las remesas, que llegaron a una cifra de 4,3 billones de pesos el año pasado.



¿Cuáles son los planes a mediano plazo para todo ese aparato productivo?



Nuestra obsesión es el crecimiento empresarial. Estamos convencidos que si las empresas de todos los tamaños crecen y tenemos un tejido empresarial diverso, todos vamos a vivir mejor, porque si se aumenta la productividad, se podrán pagar mejores salarios y vivir mejor.



Tenemos servicios diferentes para pymes, de formación tanto presencial como virtual, de acceso a mercados. La idea es cambiar la mentalidad del empresario, que crezca, que innove y rompa el paradigma. La clave es meterle conocimiento a los productos para una mayor productividad.



El propósito es construir una región próspera y sabemos que eso pasa por tener un tejido empresarial en crecimiento y cada vez más diverso.



El turismo está creciendo de manera importante y tenemos una logística con una condición envidiable, cercana al mar, al mundo y a las más importantes ciudades colombianas.