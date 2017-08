Crédito agropecuario cuadruplica el valor agregado de los municipios rurales

El valor agregado per cápita de los municipios que no tienen acceso al crédito agropecuario es de 5,8 millones de pesos, mientras que el de los municipios que tienen las mayores cantidades de crédito es de más de 25 millones de pesos.



Estas cifras fueron reveladas por el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía.



“En el crédito rural han venido ganando participación los productores grandes y medianos. Los grandes saltaron del 24% en el 2010 a un 61% en el 2016. Mientras tanto, los pequeños pasaron del 26% al 19% en los mismos seis años”, sostuvo Mejía.



El Director del DNP agregó que, a pesar de las pocas solicitudes de préstamos agropecuarios, la tasa de aprobación es muy alta: alrededor del 90% de las unidades de producción agropecuaria que solicitaron créditos lo obtuvieron.



“El punto fundamental es que los municipios que tienen más acceso al crédito son aquellos que tienen un mayor nivel de desarrollo socioeconómico; por eso la importancia del crédito agropecuario. Y también eso está relacionado con el valor agregado, es decir, el crecimiento económico y el desarrollo”, indicó Mejía.



No obstante, el funcionario manifestó que si bien el crédito es un factor productivo necesario para el desarrollo rural, no es suficiente para conseguir que este tenga el resultado deseado.



“Se deben implementar estrategias para mejorar la cobertura y el financiamiento en las zonas rurales. Por ejemplo, hay que formalizar la propiedad rural como garantía inmobiliaria, desarrollar instrumentos de crédito destinados a la compra de tierra para pequeños productores, así como crédito para vivienda rural”, afirmó Mejía.



Recalcó que las instituciones financieras tienen el reto de profundizar la colocación de cartera entre los pequeños productores.



El Director del DNP resaltó la labor que ha venido desempeñando el Banco Agrario en cuanto a este tema. Sin embargo, afirmó que las solicitudes por parte de las pequeñas unidades productoras asciende apenas al 11% del total de los préstamos agropecuarios.