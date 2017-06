Crisis mineroenergética tocó a la Alianza del Pacífico

Edu Bayer, EFE

En junio de 2012, cuando se firmó la Alianza del Pacífico, uno de los objetivos principales entre Chile, Perú, México y Colombia era ofrecer ventajas competitivas para propiciar la inversión y los negocios entre esas naciones. Sin embargo, desde la puesta en marcha del bloque tanto las importaciones como las exportaciones de Colombia con estos tres países han caído. Por ejemplo, hace cinco años las exportaciones nacionales hacia México, Perú y Chile registraron US$4.553 millones y en 2016, US$2.658 millones, según cifras de la Andi y del Centro Virtual de Negocios (CVN).



Del lado de las importaciones el panorama tampoco es alentador. En 2012, se registraron US$8.347 millones y en 2016, US$4.814 millones.



Para Javier Díaz, presidente de Analdex, “la crisis minero-energética afectó a varios países de la región. La economía chilena vive del cobre, la peruana también de los minerales, en tanto que Colombia y México viven del petróleo. Esto redujo la capacidad de compra y de exportación de todo el bloque, lo que explica la caída del comercio intrarregional”.



El presidente de Analdex argumentó que “Chile y Perú diversificaron sus exportaciones con destino a Asia-Pacífico con una importante oferta. Incluso estos países exportan más productos agrícolas y agroindustriales a Japón que a Estados Unidos. El reto para Colombia debe ser explorar más el mercado de Asia-Pacífico, porque estamos solamente concentrados en el comercio con Estados Unidos y países de la región”.



Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló, a través de una editorial de la revista de la asociación, sobre la Alianza del Pacífico que “todavía hay mucho por hacer en temas no arancelarios que brinden acceso real de mercancías, personas y servicios, que permitan el incremento del comercio intrarregional y hagan realidad el sueño de acceder conjuntamente al mercado asiático, objetivo inicial para el cual fue creado”.



Hay que señalar que los cuatro países tienen una población de 217 millones, reúnen 39% del PIB de América Latina y el Caribe y, si sus economías actuarán como una sola nación, serían la octava economía del mundo. Por otro lado, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hizo un balance detallado de las exportaciones de Colombia hacia México, Perú y Chile. La ministra de esa cartera, María Claudia Lacouture, aseveró que “el año pasado 2.698 empresas del país exportaron sus productos a los países de este bloque, equivalentes al 26% de las exportadoras”.



En ese mismo informe se destaca que Perú es el país del bloque al que más se exportan bienes no mineros. “De los US$2.159 millones que Colombia exportó en ese tipo de bienes en 2016, a Perú se dirigieron US$890,1 millones, a México se exportaron US$863,3 millones y a Chile US$405,5 millones”, señaló el comunicado del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.



Asimismo, el estudio agrega que entre enero y abril de este año, las exportaciones de bienes no minero-energéticos a la Alianza del Pacífico sumaron US$700,1 millones, de los cuales US$277,1 millones se vendieron a Perú, US$276,6 millones a México y US$146,4 millones a Chile. Entre enero y abril de 2017, Colombia le vendió a Chile US$291,3 millones, de los cuales la mitad fueron de productos agroindustriales y agropecuarios.