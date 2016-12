Entre $730.000 y $785.000 quedaría para el próximo año el salario mínimo en Colombia. Ese es el rango en el que se movería la discusión, que comenzó este lunes con la instalación de la mesa de concertación tripartita en la que empresarios, trabajadores y Gobierno expondrán sus posiciones con el fin de lograr un acuerdo y evitar así que su ajuste se haga por decreto como ha ocurrido en los últimos años.



Por el lado de los trabajadores, las centrales obreras pedirán que el aumento no sea inferior al 12 por ciento, teniendo en cuenta que la inflación este año está muy cerca al 7 por ciento (6,48 % entre octubre 2015 y octubre 2016) y, según afirman los sindicatos, "de aprobarse la reforma tributaria, el IPC subiría el próximo año entre 3 y 5 puntos como consecuencia del aumento del IVA, impuesto que impactará directamente sobre las compras de los trabajadores colombianos".



(Lea: Inflación, la gran incógnita en la negociación del salario mínimo).



De igual manera, los sindicatos señalan que el año pasado el ajuste se decretó sin acuerdo y por debajo de la inflación, con lo cual se violaron las leyes que regulan el tema, situación que dificultará aún más la negociación y por lo cual pedirán una compensación para este año.



Lea: Ajuste del mínimo en el 2016 fue de 4,6 %



Pensando de manera optimista, de concretarse la propuesta de los trabajadores de aumentar entre un 12 % y 14 por ciento el salario mínimo en el 2016, este quedaría entre $772.000 y $785.000, es decir unos $90.000 más del que rige hoy ($689.454), sin contar el auxilio de transporte que en 2016 fue de $77.700.



Al otro lado de la cuerda, están quienes afirman que lo más indicado es que el ajuste no sea superior al 6,5 por ciento.



(Lea: Concertación del salario mínimo se ve compleja).



Fedesarrollo señaló recientemente que la discusión debe girar alrededor de los 5,5% y el 6%, ya que la inflación está cediendo y que el IPC estaría por debajo de esta cifra al finalizar el 2017.



De fijarse un aumento del 6 por ciento, el mínimo pasaría de $689.454 a $730.800: subiría apenas $41.600.



Por su parte, Anif ya había sentado su posición respecto al aumento salarial para el próximo año y ha expresado que el incremento no debería ser superior al 6,3 por ciento, teniendo en cuenta aspectos como el deterioro de la competitividad del sector productivo.



El aumento del 6,3 por ciento significaría $43.450 más al salario mínimo de hoy, por lo cual este quedaría en $732.900.



Bruce Mac Master, presidente de la Andi, gremio que hace parte de la mesa de concertación, que representa a los empresarios, señaló que el ajuste debe ser justo e indicó que este año se debe tener en cuenta el impacto que tendrá la reforma tributaria en caso de que pase en el Congreso.



Señaló también que un ajuste desproporcionado afectará el empleo y el poder adquisitivo en el país, y por ende el consumo, por lo que se deberá ser muy juicioso en la discusión del salario mínimo para no afectar la economía futura del país.



MESA REDONDA



Mientras tanto, la ministra de Trabajo, Clara López, manifestó que para este año, el primero en el que encabezará la Comisión para la concertación del Salario mínimo, replanteó el método para la negociación y que esta se hará en una mesa redonda, que simbolice que todos los sectores están en igualdad de condiciones.



“No queremos un enfrentamiento, queremos un buen ambiente en búsqueda de la conciliación”, ha dicho la ministra López, antes de instalar la mesa que estará en la biblioteca Luis Ángel Arango, sitio neutral para las discusiones.



Por parte del Gobierno no hay una posición sobre cuál debería ser el incremento.

“No nos limitamos a una cifra, porque eso ya sienta una posición y lo que se busca precisamente es que busquemos un acuerdo que responda a las necesidades de todos los actores de esta mesa. Escucharemos las propuestas y discutiremos. No hay posiciones aún”, señaló Clara López Obregón.



El martes 6 de diciembre, el cronograma de las negociaciones continuará con las intervenciones de Banco de la República, el Departamento de Planeación Nacional y el Dane, en donde se realizará un análisis de la actual situación de la economía del país y se dará a conocer la inflación causada y las metas para el próximo año.



El miércoles los trabajadores y gremios presentarán oficialmente sus propuestas. Las conversaciones se extenderán hasta el 15 de diciembre, día en que se vence el primer acercamiento legal para la negociación.



Iván Daniel Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, ve muy lejanas las posiciones, razón por la cuál es moderadamente pesimista en que pueda existir un acuerdo este año y señala que el ajuste podría volver a ser determinado por decreto como ha ocurrido en los últimos años.