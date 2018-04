Cuenta regresiva para eliminación de la tasa aduanera de Ecuador

En un plazo de 10 días hábiles, Ecuador deberá eliminar la tasa aduanera a las importaciones procedentes de sus socios en la Comunidad Andina (CAN) –Bolivia, Colombia y Perú–, que había establecido en noviembre pasado para las compras externas originarias de todos los destinos, comunicó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



Así lo determinó la Secretaría General de la CAN, a través de la Resolución 1999 del 20 de abril pasado, en la que señala que se trata de un impuesto que vulnera el Programa de Liberación (libre comercio), pactado entre los socios de este bloque por medio del Acuerdo de Cartagena.



El organismo explicó que luego de adelantar las investigaciones respectivas, pudo establecer que la tasa aduanera no obedece a servicios aduaneros prestados a los importadores con el propósito de facilitar el comercio, como lo ha señalado el vecino país.



En enero de este año, Colombia decidió activar los mecanismos de solución de controversias ante la Secretaría General del organismo, y este decidió acoger los argumentos presentados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a los cuales también se había sumado Perú.



La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, explicó que, de acuerdo con el análisis técnico elaborado por esa cartera, los productos más afectados por la tasa aduanera que impuso Ecuador son los automóviles, cosméticos y productos de aseo.



Ecuador podría solicitar la revisión de este fallo mediante un recurso de reconsideración, para lo cual tiene un plazo de 45 días. A su vez, la Secretaría de la CAN cuenta con 30 días para responder ese eventual recurso.



Solamente en el caso en que este país logre demostrar ante la Secretaría que con la derogatoria de la resolución se generaría un daño irreparable, se podría autorizar a este país a mantener la tasa aduanera mientras se estudia a fondo el recurso. Por su lado, Oliva Díaz-Granados, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, celebró esta noticia.



“Todas las medidas que sirvan para facilitar el comercio son buenas. Vale recordar que en junio del año pasado, Ecuador había eliminado las salvaguardias para todas las importaciones. Luego, en noviembre impusieron una tasa de control aduanero, con tablas del peso de los productos, que era una forma de compensar la eliminación de las salvaguardias”, contó la directora.



Y complemento que el país vecino “tomó este tipo de medidas de frenar o poner barreras a las importaciones, para evitar la salida de divisas”.



RESPUESTA DE ECUADOR



El Gobierno ecuatoriano se reservó el derecho de responder a la CAN sobre la controversia surgida por la aplicación de aranceles a productos importados de los otros países miembros del grupo, informó el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador (Senae).



La resolución de la CAN es “un acto administrativo y la normativa Comunitaria prevé la posibilidad de presentar diversas acciones frente a los pronunciamientos emitidos desde la Comunidad”, señaló la Senae. Y recordó que “existen diferentes recursos y acciones administrativas y jurídicas que pueden ser interpuestas” en defensa de los intereses de Ecuador. En todo caso, precisa la Senae, serán el Ministerio de Comercio Exterior y la Cancillería ecuatorianas las entidades que “emitirán los comunicados oficiales sobre las acciones a realizar”.