Cumaral le dijo No a la explotación petrolera

La tajante y abrumadora respuesta de los residentes de Cumaral este domingo durante la consulta popular que puso a ganar al No con 7.475 votos (97.04%) frente a 183 votos por el sí, fue una clara muestra de que sus habitantes no quieren saber nada de exploración y producción de petróleo. Lo paradójico de la jornada es que esa respuesta popular se dio en el departamento que es el primer productor de crudo del país.



Así quedó demostrado, pues durante las tres primeras horas de la consulta popular parecía que había más gente con deseos de sufragar que mesas de votación.



Era la primera vez que los cumaraleños tenían la oportunidad de hacer parte de este mecanismo de participación ciudadana en el que se les consultaba si estaban de acuerdo o no que en su territorio la industria petrolera haga perforación exploratoria, exploración sísmica y produzca hidrocarburos.



Las largas filas de sufragantes que se formaron para entrar a votar en las instalaciones de la institución educativa José María de Córdoba de ese municipio, donde se habilitaron 14 mesas, daban cuenta de que la decisión de los cumaraleños era salir temprano a votar y, por las arengas y consignas, el no era el deseo que dominaba la mente de los lugareños.



Solo hacia las 11 de la mañana la voluntad de los votantes se amainó un poco cuando empezó a caer una lluvia que se hizo eterna durante casi dos horas y empapó un poco los ánimos y los deseos de los sufragantes.



En su mayoría los votantes han sido personas de la tercera edad habitantes oriundos del municipio quienes han estado unidos en el propósito de decirle no a la consulta para evitar que se hagan labores de extracción petrolera en su territorio.



Teodolinda Carrión, Amanda Martínez y Mercedes Osma tres sexagenarias de Cumaral acudieron a las mesas y depositaron el voto con un rotundo no porque según ellas quieren cuidar el agua y no aceptan la propuesta de la explotación del petróleo.



La jornada electoral estuvo acompañada con consignas como "Cumaral no se vende, el agua se defiende” “Queremos chicha, queremos país, multinacionales fuera del país”, que entonaron varios grupos de pregoneros ubicados en el parque principal del municipio invitando a la gente para que participen en la consulta y voten por él no, que calaron en el imaginario de los cumaraleños.



Hace poco más de un mes, en el municipio de Cajamarca (Tolima), la población también votó de manera categórica (97,9%) en contra del proyecto de oro de la mina La Colosa, de la minera AngloGold Ashanti.