Data sísmica, la gran pregunta para la próxima oferta petrolera

El no tener una información geológica amplia y detallada contenida en la data sísmica, para que indique la verdadera prospectividad de las áreas de producción de hidrocarburos en el país, se convertiría en una desventaja competitiva cuando se ofrezcan en la ronda frecuente los bloques petroleros.



Analistas consultados por Portafolio confirmaron que esa falencia podría frenar a los inversores potenciales de esta industria que quieran venir al país.



(Lea: A especializarse en sísmica)



“No es tanto un tema de calidad, sino de cantidad. Se necesita más información sísmica en kilómetros ejecutados y adquiridos. Si al país no le interesa, no tendrá elementos para hacer más atractivas la áreas de exploración y producción petrolera”, explica el analista Carlos Mantilla Mc Cormick, expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).



(Lea: Sísmica petrolera: el país va en cero kilómetros)



El experto agrega que, por ese motivo, se puede correr el riesgo de que la próxima ronda frecuente petrolera no arroje los resultados esperados por el Gobierno Nacional en cuanto a competitividad e interés.



“Solo a partir de conocer cuáles son las condiciones del subsuelo en una zona que va a ser ofrecida, se puede establecer de mejor forma qué requisitos mínimos debe cumplir el inversionista, qué programas exploratorios se le pueden pedir y hasta qué tipo de actividades se exigen, para que se desarrollen las operaciones en una determinada zona”, explica el expresidente de la ANH.



Y advierte que el país no tiene bloques óptimos en prospectividad por carencia de información geológica.



“Hay que clasificar las áreas buscándoles una función de su real naturaleza y examen, ya que si son pobres atractivamente es complejo salir a buscar un inversionista y ofrecerlas”, anota.



CONFIABILIDAD POR RESERVAS



Otro de los aspecto relevantes para los inversionistas que ofrece la información en data sísmica tiene que ver con las reservas estimadas y probables que existan en el subsuelo.

“Colombia tiene una base de recursos de hidrocarburos menor, en términos relativos, que Brasil, México y Venezuela, los tres países con mayores niveles de producción en la región”, señala Leopoldo Olavarría, socio de la firma Norton Rose Fubright.



El analista explica además que estas naciones, al poseer una data sísmica completa, en la que se registra incluso el nivel de reservas, se convierten en atractivas.



“En términos relativos, hay mayor data sísmica en México, lo cual favorece la competitividad del país centroamericano porque disminuye en alguna medida la incertidumbre y los riesgos que son inherentes a la actividad de exploración petrolera”, explica el socio de Norton Rose Fulbright. Añade que Colombia “solo será interesante en la medida en que se consiga más información, con datos precisos y ajustados a la real condición de las áreas”.



El experto explica que este es un país con niveles de exploración inferiores en comparación con otros de los llamados emergentes, pero con la implementación de los acuerdos de paz con las Farc “se genera la oportunidad de desarrollar actividades de exploración en antiguas zonas de su influencia”.



Por esta razón, es importante que se recoja información geológica.



INFORMACIÓN COMPLETA



La ronda frecuente estaba prevista para lanzarla este 18 de julio, pero se amplió el plazo por revisión de borradores de minutas y términos de referencia.



El presidente de la ANH, Orlando Velandia, afirma que las petroleras que aspiran a quedarse con algún bloque pueden estar tranquilas para hacer la inversión en exploración y producción, ya que las áreas que se ofrecerán poseen una data sísmica con información geológica completa.



“Nunca antes la ANH había ofrecido unas áreas con tan buena y amplia información de prospectividad de bloques ofrecidos, como los que saldrán en el próximo proceso”, precisa Velandia.



Resalta que los interesados podrán tener un acceso fácil para su consulta.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio