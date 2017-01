Las sorpresivas decisiones de tasas de interés del Banco de la República de los últimos dos meses, más los próximos nombramientos en su directiva, están causando incertidumbre en el mercado sobre el panorama para el valor de la deuda pública y para la política monetaria, dijeron el lunes analistas.



En una apretada votación, el directorio del banco emisor mantuvo sin cambios la tasa de interés en un 7,5 por ciento, desconcertando a la mayoría de agentes y gestores de cartera que habían anticipado un recorte.



Ya en diciembre el banco había sorprendido al mercado al hacer lo opuesto: también por una ajustada mayoría redujo su tipo referencial por primera vez en cuatro años, pese a que los agentes no esperaban cambios.



Los rendimientos de la deuda pública doméstica han reaccionado con un alza en toda la curva.



Los referenciados títulos TES con vencimiento en julio del 2024 se negociaban a media sesión del lunes a un rendimiento de 6,684 por ciento, desde el 6,56 por ciento del viernes.



“Esto de alguna manera complica las decisiones de los inversionistas en cuanto a qué es lo que se viene, seguramente la curva de rendimientos va a estar presionada al alza en la parte corta y va a haber algo de afectación de precios que no era del todo claro hace unos días”, explicó Camilo Pérez, economista jefe del Banco de Bogotá.



El presidente Juan Manuel Santos debe nombrar en el próximo mes a dos de los cinco codirectores del organismo, lo que eleva la incertidumbre, pues hace más difícil predecir lo que ocurrirá en la reunión de febrero.



“El grado de división en el directorio, junto con la falta de comunicaciones claras reflejadas en dos sorpresas de política seguidas y el hecho de que dos nuevos miembros se unirán a la junta pronto, hacen que sea difícil pronosticar la ruta de política”, escribió Mario Castro, estratega para América Latina de Nomura, en Nueva York.



“En medio de las señales mixtas del banco, hemos decidido cambiar nuestra visión (de tasa) para finales del 2017 a 6,25 por ciento desde nuestro 5,5 por ciento previo”, agregó.

Después del encuentro del viernes, el gerente del banco, Juan José Echavarría, dijo que si bien todos los miembros del directorio están de acuerdo en que la tasa de interés bajará en el futuro para estimular a la economía, hay división sobre la velocidad de los recortes.



El directivo precisó que el escollo para disminuir el costo del dinero radica en la alta inflación, que por tercer año consecutivo podría superar la meta de entre un 2 y un 4 por ciento.



Menos recortes de la tasa referencial podrían demorar la recuperación de la economía, que se expandiría alrededor de un 2 por ciento este año, algo más que el 1,8 por ciento que habría crecido en 2016.



“Lo importante ahora es que la reactivación de la economía no se está dando y creo que se están perdiendo reuniones (del banco) cruciales para inyectarle estímulo a la economía”, dijo Andrés Abadía, economista senior de Pantheon Macroeconomics desde Londres.



