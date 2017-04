Declaran urgencia manifiesta y contratarán dragado de emergencia para puerto de Barranquilla

Mediante resolución 105 de este martes 18 de abril, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, declaró la Urgencia Manifiesta para proceder a una contratación expedita de una firma de dragado que dé solución a la situación de calamidad pública decretada por el Distrito de Barranquilla en la zona del canal de acceso al puerto de la capital de Atlántico.



“Acudimos a la declaratoria de urgencia manifiesta, con el fin de restablecer los niveles operativos de navegación en el Río Magdalena con fundamento en el decreto de calamidad pública, en los informes de la Andi que dan cuenta de que se ha perdido competitividad económica; además, en los criterios esbozados por la Secretaría de Desarrollo Económico de Barranquilla y en virtud de las recomendaciones del Comité de seguridad náutica, y de los conceptos técnicos del equipo supervisor de la Corporación”, señaló Gabriel Del Toro, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (e ) de Cormagdalena.



Para dicha contratación de emergencia, y aunque la Ley 80 en su artículo 42 habilita a la Corporación para adelantar una contratación directa, Cormagdalena, en aras de garantizar siempre el principio de transparencia, ha decidido abrir un proceso de selección ágil con invitación a cotizar a seis empresas de dragado que están en la zona con unos requisitos habilitantes mínimos de experiencia.



“En esta invitación corta habrá dos criterios de evaluación que serán el precio y el tiempo de movilización. No podemos adjudicar a dedo, hay que garantizar el mejor precio para la Corporación y la mejor propuesta para el país, por esa razón se va a hacer no solamente para el contrato del dragado sino para la interventoría, esta invitación corta pero cumpliendo el procedimiento de ley”, explicó Dina Rafaela Sierra, Subdirectora de Gestión Comercial (e) de Cormagdalena.



Las propuestas de las empresas invitadas a participar en este proceso deberán allegarse a las oficinas de la Corporación en Bogotá antes del día jueves 20 de abril y con base en los criterios establecidos para la selección, ese mismo día serán evaluadas. El día viernes 21, se llevará a cabo el mismo proceso de evaluación para escoger la interventoría de este contrato.



El plazo de ejecución de esta contratación será de 60 días y empalma con la licitación que abrirá el Invías en el marco de un convenio con Cormagdalena para dragar el canal de acceso, garantizando que esta zona no quedará en ningún momento desatendida.



Es de recordar que la Urgencia Manifiesta es un mecanismo extraordinario que prevé la Ley 80 de 1993 que permite afrontar circunstancias o eventos imprevistos, apremiantes, de calamidad pública y/o desastre que afecten de manera inminente la prestación de un servicio público, circunstancias que por su propia naturaleza hacen imposible acudir al trámite de escogencia reglada del contratista; o cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas



Con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas, como es el caso de la situación por la que atraviesa el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, con un calado autorizado inferior a 8,3 metros en el sector de Bocas de Ceniza.



INICIÓ PROCESO LICITATORIO PARA DRAGADO DE MANTENIMIENTO



Sumado a esto y para cuando termine la urgencia manifiesta, el Invías ya abrió la licitación que continuarán estas obras desde finales de junio próximo hasta enero del 2018, mes en que se adjudicará la concesión que era de Navelena.



Con un presupuesto oficial de $8.250 millones y un plazo hasta el 31 de diciembre de 2017, el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), realizará el dragado de mantenimiento del canal de acceso al puerto de Barranquilla en el departamento del Atlántico.



Así lo informó el Director General de la entidad, Carlos Alberto García Montes, quien además indicó que los interesados podrán consultar en el portal único de contratación SECOP, los prepliegos correspondientes al proceso LP-PRE-DO-SMF-031-2017.