Decreto busca ampliar abanico de inversiones de recursos del Fonpet

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó un proyecto de decreto con el que busca ampliar las posibilidades de inversión de los recursos que administra el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).



En la actualidad este tiene a su cargo en administración $50 billones de recursos para pagar las pensiones de los departamentos y municipios del país.



Estos dineros son administrados por cinco consorcios: FiduBogotá y Porvenir; FiduPrevisora, FiduDavivienda e Itaú; FiduOccidente, FiduPopular y Old Mutual; Fiducóldex e Itaú Asset Management y BBVA y Porvenir.



De acuerdo con Valora Analitik, sus indagaciones sugieren que el objetivo del Gobierno con este decreto es acercar el régimen de inversiones del Fonpet con el que rige para el fondo conservador de los fondos de pensiones y cesantías.



De acuerdo con la firma, y teniendo en cuenta que el Fonpet tiene a su disposición la administración de $50 billones, estaría facultado para invertir hasta $2,5 billones en acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Esto debido a que entre los cambios que introduce el borrador está el aval para que la entidad invierta hasta el 20% en renta variable.



De acuerdo con el documento, que está sujeto a discusión por estos días, se podrían realizar inversiones del 5% en acciones de empresas de alta y media bursatilidad, 5% en ETF locales, 5% en ETF extranjeros y 5% en proyectos APP (pueden ser de infraestructura, pero no está restringido a 4G; pueden ser proyectos regionales de los propios entes territoriales).



El régimen actual solo les da alcance de invertir hasta 5% en ETF locales y hasta 5% en ETF externos.



De ser avalados los cambios, y una vez se expida la norma, las administradoras de los recursos del Fonpet podrán incursionar directamente en compras en la BVC, a través de una firma comisionista para adquirir acciones, así como ADR y AGR, acciones provenientes de procesos de privatización o con ocasión de la capitalización de entidades donde el Estado tenga participación.



De igual forma, el proyecto de decreto establece que también podrían incursionar en las inversiones, a través de fondos de inversión colectiva (FIC) abiertos y sin pacto de permanencia, así como en fondos bursátiles.



La idea del Gobierno es que el nuevo régimen de inversión del Fonpet entre en vigor en la próxima licitación, que está programada para ser adjudicada en noviembre del 2018, periodo luego del cual los administradores tomarán posesión de los recursos en febrero del 2019 y tendrán un periodo de transición de seis meses para recomponer sus portafolios.



Vale aclarar que, de acuerdo con Valora Analitik, los administradores de los recursos tendrán discrecionalidad para invertir entre acciones ordinarias y preferenciales de los diferentes emisores en la BVC.



Aunque hoy en día el régimen de inversiones que cobija a los recursos del Fonpet ya presenta algunas características de los fondos conservadores, todavía tiene una serie de excepciones que hacen que los portafolios sean demasiado conservadores.



ALGUNAS CONDICIONES



Cuando los fondos de capital privado previstos tengan como objetivo invertir en deuda de proyectos de infraestructura, el FCP deberá tener la condición de prestamista o financiador. En este evento, las condiciones en que el Fonpet realice la inversión no podrán ser menos favorables que aquellas negociadas para el mismo instrumento de deuda por las entidades financieras que participan junto con el FCP en la financiación de dicho proyecto de infraestructura.