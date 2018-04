Demanda de energía creció un 4,4% en marzo

XM, como operador del Sistema Interconectado Nacional -SIN- y administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia, informó que la demanda de energía en marzo pasado presentó un crecimiento de un 4,4% en relación con el mismo mes de 2017, cuando había bajado a razón de 0,3%. Con esta variación se ubica apenas por encima del escenario Bajo de los últimos pronósticos oficiales publicados por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).



La demanda de marzo fue de 5,790 GWh, mientras que la del mismo mes en 2017 fue de 5,608 GWh, indicó XM. Cabe tener en cuenta que los crecimientos de la demanda de energía se calculan como el promedio ponderado de los crecimientos de los diferentes tipos de días, ya sean comerciales, sábados, domingos y festivos.



Si se discriminado la demanda por tipo de consumidor, en el mercado regulado, que hace referencia a los consumidores residenciales y pequeños negocios, se registró un crecimiento de un 4,4%. Si se mira por el lado del consumo de la industria y el comercio, clasificado como mercado no regulado, creció un 4,6%.



Por regiones, las zonas en que se presentó mayor crecimiento frente a marzo de 2017 fueron Guaviare con 9,4%, Tolima, Huila y Caquetá con un 8,1% y la Costa Atlántica con un 6,8%.



“La demanda de energía ha crecido durante el último año. Específicamente en marzo de 2018 se dio un crecimiento muy parejo en los dos 2 tipos de consumidores (regulado y no regulado). Para el caso de los consumidores no regulados, la actividad con mayor crecimiento fue construcción con un 14.4%; por su parte la actividad con menor crecimiento fue industrias manufactureras con un 0.8%” explicó Jaime Alejandro Zapata Uribe, gerente centro nacional de despacho.