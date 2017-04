Demanda de gas natural vehicular pierde terreno

Mientras la demanda de gas natural para el sector residencial e industrial mantiene un crecimiento sostenido en los últimos años, y con un panorama despejado para la oferta en el corto y mediano plazo, el Gas Natural Vehicular (GNV) ha presentado una caída en el número de usuarios, así como en su consumo en el país.



Un informe de la firma de estudios en energía Concentra, revela que entre 2012 y 2016 el número de vehículos activos que utilizan GNV descendió un 21%. Y que para diciembre de 2016 tan solo el 47% del acumulado de automotores convertidos de hecho se encontraban utilizando a plenitud este combustible.



“Aproximadamente 261.151 vehículos que en algún momento fueron consumidores, no renovaron su permiso para el uso del GNV, y en la actualidad se encuentran utilizando otro tipo de combustible”, señala el citado estudio.



Por su parte, datos del Ministerio de Minas y Energía, registran que en la actualidad el país cuenta con 556.548 vehículos convertidos a gas y una infraestructura de 790 estaciones de servicio distribuidas en 22 departamentos.



Sin embargo, el reporte de Concentra con base en información del Ministerio de Transporte, señala que en el 2016 en Colombia el número de vehículos convertidos tan solo representa el 10% del total del parque automotor.



Estas cifras contrastan con guarismos consolidados de Naturgas (Ministerio de Minas y Energía y empresas afiliadas) los cuales señalan que durante el 2016, el número de vehículos nuevos operando a gas natural fue de 17.970. Y que, para diciembre de este año, el total de vehículos con GNV era de 556.183.



Para el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, el tema del GNV, debe ser prioritario en todo el país, no solo por ser un combustible fósil limpio y sostenible, sino además porque puede ser de vital importancia para los servicios públicos.



“Hay ejemplos a tomar en cuenta como el de los sistemas integrado de transporte de Cartagena y Medellín, ciudad en la que los camiones recolectores de basura también usan este combustible, o la prueba piloto con Transmilenio en Bogotá”, señala el jefe de la cartera minero energética.



El tema de la caída en la demanda de GNV que no hizo parte de la agenda oficial del reciente congreso de las Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), fue abordado por el presidente de este gremio, Orlando Cabrales Segovia, que ante el descenso en la cifras resaltó los beneficios de este combustible en el uso vehicular.



“El uso de GNV en lugar de gasolina o diésel permite ahorros para el Gobierno Nacional. Entre el 2004 y 2014, los gastos asociados a subsidios y al Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles ascendieron a cerca de $26 billones”, señaló el presidente de Naturgas.



Pero, Santiago Mejía, gerente de GNV de Terpel, afirma que este combustible ha perdido dinámica frente a la competitividad que han tenido los combustibles líquidos en los últimos dos años.



“La caída en el precio del barril de petróleo incidió en el valor de los combustibles líquidos y al incremento de la tasa representativa del mercado, o la devaluación que han incrementado los costos del gas para las estaciones de servicio ya que estos están indexados al dólar”, precisa Mejía.



Este fenómeno, según el vocero de Terpel, ha retraído la dinámica para la conversión de vehículos a GNV. “En nuestro caso las ventas del negocio en el 2016 fueron cerca de $430.000 millones, mientras que para el 2015 fueron del orden de $493.000 millones”, indica.



Un dato relevante del estudio de Concentra, es que en el 2016 el sector de GNV consumió en promedio 74 GBTUD al mes, lo cual representa el 7% del consumo nacional.



“En concordancia con la disminución de vehículos activos durante los dos últimos años, el consumo de GNV a nivel nacional no ha logrado cumplir con las expectativas de crecimiento y presenta una desaceleración de 2,2% y 11,4% para el 2015 y 2016 respectivamente”, indica este estudio.



A renglón seguido, indica el reporte, que con respecto a la tendencia nacional, el consumo presenta variaciones negativas respecto al 2015. “Para el 2016 la desaceleración más grande se presenta en Barranquilla, Cartagena y Medellín con consumos inferiores en 28%, 18% y 16% respectivamente; y donde la proporción de vehículos activos cayó en 17%, 25% y 13% en el mismo orden.



Para Naturgas, en el 2017 se proyecta una continuidad en el declive de las conversiones de vehículos, completando un total de 572.495 automotores a finales del presente año.



Inversión en estaciones de servicio



El estudio de Concentra indica que en cuanto a inversión en estaciones de servicio, en el último año se dio un crecimiento de 5,5%, el más alto desde el 2011, al entrar en operación 41 estaciones adicionales.



“La distribución de las estaciones en los departamentos del país se ha mantenido constante durante la última década, concentrando el 60% de estas en Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico y Antioquia”, dice la investigación de Concentra.



Las ciudades con más de 20 estaciones son Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Cartagena, Villavicencio e Ibagué.



Alfonso López Suárez

Cartagena