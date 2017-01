La Agencia Nacional de Minería (ANM) dejó de recaudar $13.608 millones por Canon Superficiario, según revela una auditoría de la Contraloría General de la República a la que tuvo acceso Portafolio.



El análisis de control fiscal adelantado por la Contraloría a la ANM estableció 44 hallazgos administrativos, de los cuales 12 presentan presunta incidencia disciplinaria y hay 3 con posible incidencia fiscal por valor de poco más de $17.641 millones, de los cuales el 77% corresponden a los impagos por canon superficiario.



El informe desarrollado por el ente de control fiscal señala que la autoridad minera no resuelve oportunamente las solicitudes de reducción de área, situación que ha ocasionado que los titulares mineros cancelen la obligación de conformidad con las áreas reducidas solicitadas sin surtir el trámite correspondiente.



“La ANM desconoce el valor total de recursos recaudados por las anteriores autoridades mineras delegadas por concepto de canon superficiario anticipado, una vez liquidadas estas, a efectos de determinar el valor a devolver por este concepto”, señala el reporte de la Contraloría.



Más adelante, el informe indica además que el reporte de recaudos por canon superficiario no ha sido consignado, y que aún otras autoridades mineras no han suscrito las respectivas actas de liquidación con el Ministerio de Minas y Energía.



Pero lo que más llama la atención de la citada auditoría es que los poco más de $13.000 millones que se adeudan solo corresponden a 20 títulos mineros, concesionados a 14 empresas entre naturales y jurídicas, de los cuales el mayor número corresponden a las mineras AngloGold Ashanti y Gaia Energy Investmens. También aparecen en la lista Eco Oro Minerals Corp., Minincol y Cemex Colombia.



En cuanto al monto de la deuda, la minera canadiense AngloGold Ashanti es la que más le debe a la ANM, con poco más de $4.502 millones (33,08%). Le sigue la multinacional Gaia Energy, con cerca de $2.491 millones (18,3%).



Esta situación, según la auditoría de la Contraloría, perjudicó los intereses económicos del Estado por ineficiencia en la supervisión y cobro de los respectivos cánones, porque imposibilitó el recaudo e ingresos de recursos al patrimonio de dichas autoridades mineras.



“Las autoridades mineras en su momento no iniciaron las correspondientes acciones de cobro coactivo frente a aquellas obligaciones expresas, claras y exigibles de contenido económico establecidas en los actos administrativos de caducidad de títulos mineros, acuerdos de pago e imposición de multas”, señala uno de los apartes de la auditoría.



De los 44 hallazgos fiscales, la Contraloría cita como el principal –y lo ubica primero en la lista– la cancelación de canon superficiario reducido sin autorización expresa de la ANM para la devolución de áreas.



“Conforme a las solicitudes de reducción de área, efectuadas por titulares mineros, se realizaron diferentes pruebas en el nivel central, a fin de verificar diferencias entre la causación y pago del canon superficiario en aquellos títulos sobre los cuales se solicitó dicha actuación, evidenciando que la ANM de manera tardía ha requerido a los titulares mineros bajo la causal de caducidad para la cancelación completa de los saldos adeudados por el pago de canon reducido”, dice la Contraloría.