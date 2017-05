Departamento del Meta a punto de perder 29.420 millones de pesos por proyecto de refinería

Por cuenta de la captura la semana pasada de cuatro funcionarios que estuvieron involucrados en el proyecto de la refinería del Meta, encargada a la empresa Llanopetrol, ese departamento está a punto de perder la suma de 29.420 millones de pesos invertidos, según una auditoría realizada por la contraloría departamental.



Así lo asegura el informe del ente regional cuando concluye que “a la fecha, no se ha decidido la viabilidad del proyecto de la refinería Llanopetrol por parte de la Administración Departamental. En caso de que el análisis hecho por la Gobernación del Meta determine la no viabilidad del proyecto, la inversión inicial que asciende a $29.420.796.000 se constituiría en un detrimento al patrimonio del Estado”.



Y parece que así va a ser, pues después de cuatro años de haberse iniciado el giro de dineros, solo existe maleza, algunas de las personas encargadas del proyecto ya se encuentran con medida de aseguramiento, mientras que el cerebro detrás del mismo, el exgobernador Alan Jara, actual jefe de la Unidad de Víctimas, renunciaría a su cargo.



Los 29.420 millones de pesos a los que hace alusión la Contraloría departamental del Meta, fueron invertidos al proyecto durante la segunda administración del exgobernador Alan Jara (2012-2015).



En dicha auditoria, la Contraloría también encontró que ese multimillonario montó fue destinado para funcionamiento en inversión, provenientes de las siguientes fuentes de financiación: Gobernación del Meta: $16.105.392.000 (transferencias y convenios interadministrativos) Crédito adquirido: $10.500.570.000 Convenio Interadministrativo Nº 112 de 2014, suscrito con la Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM, por: valor total de $2.160.291.000 Adicionalmente, Llanopetrol recibió $62.500.000 correspondientes a un contrato de constitución de servidumbre con Ecopetrol y uno de Consultoría y Gestoría con Metacombustibles.



El ente de control regional señala que en el análisis de la contratación, se observaron deficiencias en la reglamentación de cuantías para contratar, faltas al manual de contratación, en el soporte de registro presupuestales, la falta de manual de interventoría, entre otro aspectos, así como, observaciones a los estados contables.



La Fiscalía General capturó la semana pasada a Ricardo Rodríguez Henao, presidente de Llanopetrol, Luz Stella Casasfranco, ex secretaria Jurídica y actual asesora de Unidad Nacional de Víctimas, Hernando Martínez Aguilera, ex secretario de Planeación y actual secretario de paz, derechos humanos y víctimas; mientras que Jairo Iván Frías Carreño, secretario de Hacienda durante la administración de Alán Jara y quien se desempeñaba como rector de la universidad del llano, se entregó.



Según la Fiscalía, la gobernación del Meta, durante la administración de Alan Jara, giró una suma superior a los 18.000 millones de pesos, con el fin de realizar estudios de viabilidad y prefactibilidad para la construcción de la refinería sin que a la fecha se hicieran los trabajos.



Portafolio denunció en agosto de 2013 irregularidades en el proyecto de la refinería del Meta, entre las cuales figuraba la adquisición del lote en donde sería construida con una valorización de 1.188% en solo 16 meses, al tener un costo inicial de 326 millones de pesos y adquirirlo el departamento por 4.200 millones de pesos, y un socio, cuyo negocio resultó ser una cigarrería en la ciudad de Miami. Además de la falta de experiencia en el tema de todas las personas involucradas en el proyecto.