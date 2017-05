‘Desaceleración económica mejora el momento para entrar a Colombia’

Axesor lleva 21 años en el mercado español, pero a Colombia llegó hace cuatro meses con el propósito de entregar a las grandes compañías del país herramientas para saber a quién entregar créditos y cómo reducir sus índices de morosidad.



Santiago Martín, CEO de la firma, habló con Portafolio para explicar en qué consiste la asesoría que prestan y por qué, en un entorno como el actual, se hace más necesario contar con una plataforma como Axesor 360.



“Estas situaciones de desaceleración de la economía son las que entregan los escenarios en los que las empresas más comienzan a preocuparse por la eficiencia de la gestión; cuando la economía crece mucho, las empresas cumplen sus objetivos con base al incremento en las ventas, pero cuando las ventas no aumentan tan fácil, estas piensan en ser más eficientes”, explicó Martín.



Y es que en entornos en los que la economía se ve más débil, se hace más necesario reducir la morosidad y el incumplimiento de los deudores.



“Lo que aporta la solución a las empresas es un modelo de riesgos con el que somos capaces de evaluar la posibilidad de que un cliente determinado le pague o no le pague a esa compañía. Pero no la probabilidad de que les pague a los bancos, o a la administración pública, que es lo que hacen las entidades financieras. Medimos la probabilidad de que le cancele a la empresa que nos contrata”, indicó el CEO de Axesor.



Sostiene que las compañías con grandes volúmenes de deudores suelen ser las más interesadas en acceder a esta herramienta, porque les permite automatizar sus procesos.



“Por ejemplo, las tiendas no están muy formalizadas. Ahí es donde más aportamos porque le damos información a las grandes compañías para saber qué tan bueno o malo sería prestarles a este tipo de negocios”, indicó Martín.



Añadió que con la plataforma que diseñaron tienen ahorros en capital humano, lo cual les permite ver modelos específicos de riesgo. “Las empresas ahorran porque se les reduce la tasa de morosidad, reducen el periodo medio de cobro y, además, ahorran recursos. Porque al momento de contar con un sistema automatizado el número de recursos guiados a la gestión del riesgo es mucho menor”, sostuvo el ejecutivo.



De acuerdo con Santiago Martín, la experiencia que les ha dado el desarrollo del negocio en España les permite asegurar que las compañías que contratan sus servicios logran reducir fuertemente la morosidad de sus deudores.



“Cuando comparan los indicadores de antes de contratarnos a después, lo que se observa es una reducción en los deudores en mora del 40% y ahorros en recursos dedicados a esto del 50%”, dijo.



La expectativa de la compañía es cerrar el primer semestre con sus primeros clientes vinculados a la firma. Sobre el costo que tiene la plataforma, aseguró que es apenas una porción del ahorro que les genera a las empresas contratantes.



Añade además que la plataforma que han desarrollado genera, como hecho complementario, una ayuda a los indicadores de bancarización que tiene el país.