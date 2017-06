Detectan foco de fiebre aftosa en Arauca

Las autoridades señalaron que no afecta la salud de las personas, por lo que el consumo de carne o leche no representa ningún riesgo.

Después de ocho años, en Colombia se vuelve a presentar un foco de fiebre aftosa, enfermedad que afecta al ganado y que podría perjudicar las exportaciones de carne.



Según indicó el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) el foco fue detectado en una finca del departamento de Arauca, en límites fronterizos con Venezuela.



La entidad estatal reportó el caso a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), que el 28 de mayo de 2009 había declarado al país libre de esta enfermedad.



"De 136 animales que posee el predio, 7 presentaron lesiones vesiculares que dieron resultado positivo a fiebre aftosa tipo '0'", añadió el ICA.



El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, dijo en rueda de prensa que el foco "está ubicado únicamente en Tame", por lo que no descartó que el virus provenga de Venezuela, país que no ha sido declarado libre de la enfermedad.



Por la crisis económica y política, desde Venezuela arriban trabajadores buscando mejores oportunidades, advirtió. Igualmente, hay contrabando de ganado.



Los vacunos infectados serán sacrificados y enterrados en una fosa común cubiertos de cal para evitar una propagación.



Iragorri aseguró que la detección del foco se presenta justo cuando Colombia está ampliando sus mercados para exportar carne bovina, por lo que este caso "dificulta" la comercialización del producto. "Si se logra controlar el foco y no dejamos que se extienda, las consecuencias son mucho menores", señaló el ministro, quien aseguró que países libres de aftosa por vacunación como Brasil, Argentina y Uruguay han vivido experiencias similares.



Las autoridades indicaron que la fiebre aftosa, cuyo primer caso en el país se reportó en 1950 procedente de Venezuela, no afecta la salud de las personas, por lo que el consumo de carne o leche no representa ningún riesgo.



Este virus solamente afecta a los bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y otras especies, explicó el ICA, que anunció un seguimiento a los animales que salieron del predio afectado y pidió compromiso de los ganaderos para cumplir con las medidas de control.