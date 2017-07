Alerta por correos fraudulentos en nombre de la Dian

El Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, informó este miércoles que a los ciudadanos contribuyentes les está llegando correos fraudulentos en nombre de la entidad.



En ellos, según la entidad, se les indica a los usuarios que han detectado una inconsistencia en su declaración de renta correspondiente al año gravable 2017, y que es necesario realizar un abono para no incurrir en multas.



Ante esta situación, la DIAN aclaró que dicha comunicación es falsa y que es indispensable validar la información con la entidad para no resultar afectado, y ha dispuesto una página web en la que se enseñan los formatos de correos con los cuales debe estar prevenido.



Como apoyo para la denuncia de estos delitos informáticos y demás ciberincidentes, los ciudadanos pueden igualmente, reportar directamente este tipo de conductas fraudulentas al Centro Cibernético de la Policía Nacional, URL http://www.ccp.gov.co/.



Adicional, el procedimiento de verificación de la comunicación, se puede realizar en la página www.dian.gov.co Ícono ‘Verificar Autenticidad Correos DIAN’ y la entidad da las siguientes recomendaciones para no ser víctimas de delincuentes:



1. Descargar la versión más reciente del navegador para asegurar que esté actualizado.



2. Ignorar los correos electrónicos que solicitan hacer clic en cualquier enlace.



3. No responder mensajes que pidan información personal o financiera.



4. No abrir mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos.



5. Usar programas que verifiquen automáticamente si una URL que aparece en el correo es legítima.