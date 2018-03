Dian retiene $1.390 millones en divisas que se vendían en casas de cambio ilegales

Este viernes, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció la aprehensión de $1.390 millones en dólares, pesos colombianos, euros y bolívares como resultado de una operación de control en casas de cambio que operaban de manera ilegal en Bogotá.



(Lea: Dian pone bajo la lupa giros internacionales en la frontera)



Las acciones se llevaron a cabo en 27 oficinas y ventanillas cercanas a un centro comercial del norte de la ciudad. De acuerdo con la Dian, los establecimientos inspeccionados no tenían autorización de la entidad para efectuar la compra y venta de divisas en el país.



(Lea: Listo registro de profesionales de compra y venta de divisas)



Adicionalmente, fueron hallados documentos como recibos de caja menor, que dejaron evidencia de transacciones comerciales y pagos por miles de millones de pesos y moneda extranjera



“Algunas de ellas identificadas como Profesionales de Cambio, mientras que otras de las oficinas inspeccionadas, no contaban con razón social o eran identificadas como centros de inversión y, o entrenamiento para la innovación. Estos últimos solo tenían una caja fuerte con altas sumas de dinero y la máquina contadora de billetes”, afirmó la directora Nacional de Gestión de Fiscalización de la Dian, María Pierina González Falla.



En los primeros meses del año, las operaciones de control de retención de divisas en Colombia ascienden a 3.491 millones de pesos, dejando nueve personas capturadas.



El dinero decomisado fue entregado al órgano competente para que se adelanten las investigaciones correspondientes. “La invitación que hacemos desde la Dian es que a los ciudadanos y a los extranjeros que no se presten para este tipo de situaciones y que utilicen el formulario correspondiente donde se validan las compras de divisas”, aseguró González.