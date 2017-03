Santiago Rojas, director de la Dian y exgerente de la campaña Santos Presidente 2010, aseguró este martes que no tuvo conocimiento de los dineros que Roberto Prieto, gerente de la campaña, dice fueron entregados a la misma.



Rojas Arroyo asegura que los dineros con los que se pagaron los afiches a los que se hace referencia no fueron informados y por eso no hay registros de ellos y resaltó que el presidente Santos fue enfático en la necesidad de mantener los mas altos estándares éticos.



En un comunicado Rojas asegura que "los recursos no fueron informados por ningún miembro de la campaña a la gerencia de la misma y por lo tanto no ingresaron de acuerdo con los procedimientos establecidos para la recaudación de fondos".



De la misma manera, recalca que el presidente Juan Manuel Santos no tuvo injerencia en el manejo de los recursos de la campaña y que por el contrario fue enfático, como lo ha sido siempre, en ordenar que todas las operaciones se hicieran con los más altos estándares éticos y en cumplimiento de la normatividad vigente"



También que por instrucciones precisas del entonces candidato se establecieron una serie de procedimientos muy estrictos para que los ingresos que fueran aportados se hicieran con total cumplimiento de las normas vigentes para el financiamiento de campañas electorales.



Y que el procedimiento establecido para la recaudación de fondos fue el siguiente:



- Se creó un Comité Financiero como única instancia de la campaña encargada de gestionar las posibles donaciones de particulares a la misma. El comité estaba presidido por el doctor Orlando Sardi y de éste también hacían parte los doctores Juan Claudio Morales, Sergio Uribe, Santiago Perdomo, Mauricio Botero (QEPD), Consuelo Caldas y Juan Manuel Prieto (QEPD). El entonces candidato no hacía parte de este Comité, como también era ajeno a las decisiones que se tomaran en el mismo.



- Una vez el comité gestionaba una posible donación éste debía presentarla en un formato preestablecido a la Gerencia de la Campaña y se surtía el siguiente procedimiento:



1. Se revisaba que los potenciales donantes fueran personas naturales colombianas.



2. Toda donación debía ser realizada en un cheque de un banco colombiano, el cual se consignaría en la cuenta única nacional en Bogotá creada para tal efecto.



3. Antes de consignar el respectivo cheque se solicitaba a la entidad bancaria emisora una certificación que comprobara que la cuenta de la cual se giraba el dinero correspondía a esa persona natural colombiana.



4. En seguida, pasaba a un control por parte de un oficial de cumplimiento que verificaba que dicha persona natural no tuviera antecedentes y fuera una persona íntegra a la cual se le pudiera aceptar la donación.



5. Pasados estos filtros, el auditor de la campaña verificaba que se cumplieran todos los requisitos mencionados y se entregaba al tesorero de la campaña, doctor Gilberto Contreras, quien hacía el registro contable correspondiente.



6. Finalmente, una firma auditora externa hacía una nueva revisión para verificar que todo estuviera acorde a las normas electorales vigentes.



- La información de todas las donaciones recibidas bajo ese procedimiento fue totalmente informada al Consejo Nacional Electoral, junto con todos sus soportes.