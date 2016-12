Son casi siete semanas las que le quedan al Gobierno para que el Congreso de la República estudie y apruebe el texto de reforma tributaria que presentó el pasado 19 de octubre. La ponencia aún no está lista y se espera que tampoco se presente durante esta semana por lo cual la discusión del proyecto y su aprobación serán a contrarreloj para que, como lo espera el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, el nuevo régimen fiscal entre a regir desde el primero de enero del próximo año.



De acuerdo con el senador Antonio Guerra de La Espriella, coordinador de ponentes del proyecto, la elaboración del documento para el primer debate podría tardarse entre 15 y 20 días desde su designación (octubre 31) con lo cual esta solo se conocería en la tercera semana de noviembre.



(Lea también: El llamado del ministro de Hacienda al Congreso: “la reforma tributaria es necesaria ahora”).



Junto a este fueron designados como ponentes Arleth Casado de López, Juan Manuel Corso, Germán Hoyos, Antonio Navarro Wolff y Nicolás Araujo.



Aunque algunos opositores a la reforma les preocupa que se tramite el proyecto con afán, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó que aún quedan suficientes días para que se dé la discusión necesaria para la validación de la propuesta presentada por el Gobierno. Añadió que se podría postergar su aprobación pero eso traería demasiados inconvenientes para el país.



“Invito al Congreso de la República a tramitar la reforma tributaria, hay tiempo, espacio y sobre todo voluntad de sacarla adelante este año. Se podría patear el balón hacia delante, pero nos generaría muchas dificultades, es mejor actuar de manera efectiva y oportuna y eso hay que hacerlo ya”, dijo el funcionario.



El titular de la cartera de Hacienda recordó que no se trata solamente de un proyecto que el Ejecutivo presentó para discusión de los legisladores, sino que es una recomendación que han hecho desde el exterior las agencias calificadoras, por lo cual se hace aún más relevante para poder conservar la calificación que estas le tienen asignada al país.



“Sabemos que no tramitarla en este momento pone en peligro el grado de inversión que tiene Colombia y eso significaría que de nuestros propios recursos tendríamos que destinar más al pago de intereses y menos a la inversión social. A todos los colombianos nos conviene hacer un debate amplio, participativo, cómo estamos haciendo en este foro donde hay cientos de personas, tenemos que oír todas las inquietudes”, resaltó el Ministro.



Si las cosas avanzan como está previsto y en la tercera semana de este mes se entrega el texto de la ponencia durante los primeros días de diciembre se estarán realizando los debates en comisiones conjuntas de Cámara de Representantes y Senado de la República.



Los legisladores ya han manifestado que se requiere hacer una discusión a fondo de los diferentes temas que aborda la propuesta presentada. Ente las peticiones del poder Legislativo se incluía que en el documento que entregó el Gobierno no se incluyeran impuestos adicionales a los productos de la canasta familiar, medida que fue acogida por el Ministerio de Hacienda, que al igual que con las pensiones, no se hicieron cambios al régimen actual.



Es seguro que el presidente Juan Manuel Santos, convocará al Congreso a sesiones extras para que puedan darle un mayor despliegue a la discusión del proyecto. Así las cosas la aprobación del nuevo sistema fiscal estaría produciéndose hacia el 20 de diciembre. De introducirse cambios por parte de los congresistas, la etapa de conciliación se producirá al día siguiente de que se haya aprobado en la Plenaria de cada una de las cámaras.



Sobre el espíritu del proyecto el ministro señaló que “esta Reforma Tributaria lo que busca es que más colombianos que terminan la educación secundaria puedan pasar a la universidad, puedan tener los recursos para que la universidad les dé la oportunidad de seguir educándose, pero también busca que las empresas de Colombia estén en condiciones de crecer y de generar empleo”, explicó.



Lo cierto es que a pesar de que existe preocupación por la premuera del tiempo, la reforma es un proyecto en el que el Gobierno Nacional ha venido trabajando desde la entrega del informe de la Comisión de Expertos. A lo largo del año, mientras se estructuraba el proyecto que finalmente se presentó al Congreso, hubo reuniones entre Cárdenas y los representantes de los diferentes gremios que se ven involucrados en el texto que se propone. Así mismo, los congresistas fueron consultados durante la discusión interna del Ejecutivo.



LOS EXPERTOS LA RESPALDAN



A pesar de lo impopular que resulta para un Gobierno adoptar medidas como el incremento de los impuestos, el respaldo al proyecto ha llegado desde diferentes sectores. Reconocidos tributaristas como, Juan Guillermo Ruiz, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la calificó como la más técnica en 30 años. Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, sostuvo que sería un costoso error no subir el IVA y celebró la penalización con cárcel para los grandes evasores. Fitch, Moody’s y la Ocde han manifestado que el proyecto responde a sus solicitudes.