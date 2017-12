Diversificación en el exterior genera la mitad de los ingresos de las firmas colombianas en bolsa

De cada 100 pesos de ingresos que obtienen las compañías criollas con los títulos más transados en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), 51 pesos provienen de las inversiones que tienen fuera del país, lo que da cuenta del nivel de diversificación del riesgo que han alcanzado, lo cual es favorable para sus finanzas.



(Lea: Privados comienzan las importaciones de GLP)



Ese agresivo plan de expansión que cerca de una veintena de empresas colombianas de diversos sectores iniciaron hace ya más de una década, ha permitido que la mitad de los ingresos de estas provengan hoy de Estados Unidos (13 por ciento), Centroamérica y el Caribe (45 por ciento), así como también de Suramérica (42 por ciento), según un análisis elaborado por el área de estudios económicos del Grupo Bancolombia.



(Lea: Sanki busca crecer 95% en Colombia en 2018)



En los últimos 12 años, compañías criollas de los sectores financiero, cementero, energético y de consumo han destinado recursos cercanos a los 22.000 millones de dólares a crecer más allá de las fronteras, donde han adquirido bancos, aseguradoras, cementeras, cadenas de supermercados y empresas de energía, entre otras, que hoy las tienen marcando entre las más grandes multilatinas del continente americano.



Para los analistas de Bancolombia, los sectores más diversificados y, por lo tanto, con menor riesgo son la energía, el cemento y el consumo, mientras que los menos diversificados son la construcción y el petróleo.



Empresas como Cementos Argos, ISA y los grupos Sura y Éxito se encuentran entre las que más han logrado repartir el riesgo de su negocio entre varios países y activos de la región, mientras que en el otro lado figuran empresas como El Cóndor, Conconcreto y Corficolombiana.



Con cerca de 80 pesos provenientes del exterior, de cada 100 pesos que generan todos sus negocios, el Grupo Éxito es la compañía que ha logrado la mayor diversificación de sus ingresos, de las empresas que hacen parte de la principal cesta accionaria de la BVC (el Colcap).



Tras su consolidación en el mercado local, el Éxito inició en 2011, de la mano de su matriz, la francesa Casino, su expansión a mercados como el de Uruguay, Argentina y Brasil, que sumados al negocio de Colombia arrojan un balance de 1.576 tiendas bajo su control.



Le sigue Cementos Argos, cuyas filiales en Centroamérica y el Caribe, así como en Estados Unidos, le representan el 70 por ciento de sus ingresos.



En nuestra opinión, dicen los analistas de Bancolombia, Cemargos continuará siendo una empresa con ADN colombiano, pero con operaciones y resultados que dependerán en mayor medida del rendimiento de Estados Unidos, dado el ambicioso plan de infraestructura que la administración Trump ha planteado.



ENERGÍA Y PETRÓLEO



La apuesta por negocios rentables en la región de Interconexión Eléctrica (ISA) le ha permitido a esta multilatina colombiana figurar de tercera en el grupo de empresas con mayor diversificación de sus ingresos, pues de cada 100 que obtiene de sus inversiones, 68 pesos vienen del exterior.



Entre las empresas listadas del sector energético colombiano, ISA es la de mayor alcance y exposición al mercado internacional debido a las múltiples compras realizadas en Perú, Chile y Brasil, que suman unos 1.500 millones de dólares, entre otros proyectos desarrollados.



“Estas transacciones y las inversiones orgánicas realizadas han permitido que ISA sea una empresa diversificada, donde el 81 por ciento de los activos se encuentran fuera de Colombia”, advierten los analistas.



En este grupo de firmas criollas que han logrado expandir sus negocios más allá de las fronteras del país no podría faltar Ecopetrol, que si bien el 60 por ciento de sus ingresos vienen del exterior, no es precisamente por el tamaño de sus inversiones fuera del país, sino porque buena parte de su producción de crudo se vende en mercados externos, lo que hace que sus ingresos provengan en una alta proporción de estos.



En ‘El ADN de Colombia se extiende por la región’, los analistas de Bancolombia afirman que el hecho de que buena parte de las ventas del sector petrolero de un país se hagan al exterior ayuda a mitigar “los riesgos operacionales frente a las crisis económicas en el país de origen”, aunque deja a las empresas del renglón más expuestas al precio del petróleo y al comportamiento de la tasa de cambio.



Ecopetrol no ha sido la excepción a esta regla, sus ingresos no solo sufrieron una fuerte caída por la baja en los precios internacionales del crudo, sino que su producción pasó de cerca de un millón de barriles equivalentes (crudo y gas) en 2014 a 885.000 en 2016.



Para los analistas, de la producción total de Ecopetrol solo 1,7 por ciento la realiza su subsidiaria Ecopetrol América en la costa del golfo de México. “Aunque la producción fuera de Colombia no representa una parte importante, la compañía prevé que para 2030 un 20 por ciento de esta provendrá de las operaciones externas”, dicen.





EXPANSIÓN DE LA BANCA



Pero estas no son las únicas multilatinas criollas que han logrado cambiar las cuentas de sus balances financieros.



El Grupo Argos, del sector cementero, recibe la mitad de los ingresos de sus inversiones del exterior, Cemex Latam Holding igual, mientras que Avianca, del sector transporte, obtiene 38 pesos de fuera del país del total de sus ingresos.



Uno de los renglones que en los últimos años ha conseguido no solo mayor protagonismo en los mercados externos, sino también una alta diversificación es el financiero. Cinco de sus mayores exponentes, los bancos de Bogotá, Davivienda, Bancolombia, Grupo Sura y Grupo Aval, han adelantado un agresivo plan de compras tanto en Centro como en Suramérica.



Esta estrategia “le ha permitido al sector financiero diversificar su riesgo hacia otras economías y regiones, enfocándose en una red de operaciones integradas en economías similares con alto potencial de crecimiento, teniendo en cuenta la baja penetración del mercado, la atractiva posición demográfica y el reciente crecimiento de la población de medianos ingresos”, dicen en Bancolombia.



Sin embargo, en ninguno de esos casos los ingresos provenientes de afuera superan la cuota colombiana. El porcentaje más alto corre por cuenta del Grupo Sura, que recibe 46 pesos del exterior del total de sus ingresos.



Negocios como la compra de los activos que tenía ING en 5 países (2011), las operaciones de la aseguradora RSA en Latinoamérica (2016) y las del HSBC (2012) lo tienen marcando como una de las entidades listadas de la BVC con más alta diversificación de su riesgo.



Lo siguen el Banco de Bogotá, con ingresos del exterior del orden del 37 por ciento del total; el Grupo Aval con 30 por ciento y Bancolombia, 24 por ciento.





CARLOS ARTURO GARCÍA M.

artgar@eltiempo.com

En Twitter: @CarlosGarciaM66