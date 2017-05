‘DNP seguirá trabajando para mejorar la competitividad’

Luis Fernando Mejía llegó al Departamento de Planeación Nacional (DNP) en septiembre del 2014 como subdirector, y el viernes pasado luego de la renuncia de Simón Gaviria, fue nombrado por el presidente Juan Manuel Santos como director de la entidad. Eliminar los cuellos de botella para hacer más competitivo y productivo al país está en el primer lugar de su agenda.



Esto es gracias a que hace parte de la institución desde hace casi tres años, por lo cual tiene claras las prioridades para esta y cómo se deben atender. Portafolio dialogó con él para conocer cuál será el rumbo del DNP durante lo que queda de la administración Santos.



“Ya haber estado dentro de la entidad me permite darle continuidad a los temas estratégicos. La idea es mejorar la competitividad, productividad, y el cierre de brechas en el país. Hay temas claves como la Misión Logística, que da recomendaciones sobre los cuellos de botella que hoy no están permitiendo que Colombia tenga un costo logístico comparable al de los países pares con los que nos medimos, como lo son los de la Alianza del Pacífico”, indicó Mejía.



Así mismo, considera que existen aspectos en materia de regulación en los que hay que afinar detalles para que el país gane terreno. Por eso, espera dejar todo listo para que el proceso de expedición de normas gubernamentales sea más riguroso desde el próximo año.



“El ritmo de emisión normativa de los últimos 17 años en el país nos deja un saldo de 95.000 expedidas en este periodo, esto nos da un promedio de casi 15 normas al día. Lo que vamos a hacer es generar unos procedimientos para garantizar la calidad económica de esa regulación desde el 2018 en adelante”, sostuvo el funcionario.



Pero aclaró que los avances en competitividad y productividad no se consiguen únicamente mejorando aspectos regulatorios. Explicó que la ejecución de las obras públicas por parte de los entes territoriales es un factor fundamental para alcanzar dichas metas. Es por eso que el DNP viene liderando la estructuración de estos proyectos de la mano con las entidades a cargo de su desarrollo.



“Los proyectos Tipo, son estandarizados y de alta demanda por parte de los territorios, lo que hacemos es entregarles casi que una estructuración preliminar que genera eficiencia. Los hemos aplicado principalmente en los municipios o departamentos que no tienen la capacidad de realizar una buena estructuración y ejecución. Estamos en la primera fase, y trabajamos en la segunda”, añadió el entrante Director del DNP.



Por estos días hace trámite en el Congreso un acto legislativo con el que el Gobierno espera reformar el Sistema General de Regalías, no obstante, dicha proposición ha generado el rechazo de las gobernaciones debido a que consideran que se están recentralizando los recursos de la Nación.



Para Mejía, “lo que se está planteando es utilizar una parte de los recursos que están en el fondo CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación), alrededor de $1 billón para destinarlos a la construcción de vías terciarias, las cuales son fundamentales para conectar los centros de producción agropecuaria con los centros urbanos, puertos y aeropuertos del país”.

Además, el funcionario explicó que el Presidente Santos ya aclaró que el objetivo no es centralizar recursos de nuevo, sino emplearlos en este tipo de vías.



Del mismo modo, explicó que para combatir el flagelo de la corrupción se han puesto en marcha varias iniciativas. “Los proyectos que hemos identificado con falencias, no solo por temas de corrupción, sino desde el punto de vista de ejecución, por ello los proyectos Tipo lo que hacen es darles a estas iniciativas el sello del DNP, haciendo la salvedad de que les ayudamos a estructurarlo pero la ejecución adecuada es de injerencia exclusiva de los territorios”, manifestó Mejía.



Aclaró que este plan lo que hace es mejorar las capacidades territoriales, darle garantías de asistencia técnica para que permitan una ejecución eficiente. No obstante, especifica que estos proyectos “tienen un tema de contratos estandarizados, que es una fuente de garantía y competencia. Por ejemplo, cuándo se va a adjudicar el proyecto, lo más importante para mitigar la corrupción es garantizar el acceso trasversal con una competencia lo suficientemente amplia”.



A la fecha hay 84 proyectos aprobados en Ocads, 42 ya fueron empleados por entidades territoriales, entre las cuales se destacan Huila, Casanare, Antioquia, La Guajira y el Tolima, y fueron por un valor de $44.000 millones, y otros 42 proyectos fueron implementados a través de la Federación Nacional de Municipios en nueve departamentos del país por otros $40.000 millones, resaltó Mejía que de este grupo de iniciativas ninguna ha generado problemas desde el punto de vista de ejecución.