Dólar cierra en $2.853 y acumula una pérdida del 5% en lo que va del año

El peso se depreció ligeramente en 0.10% durante la jornada del lunes, luego de observarse un cierre en la tasa de cambio de $2,856. En lo que va del año, el peso colombiano se ha apreciado un 5,29%.



Según la firma Casa de Bolsa, este comportamiento se dio en medio de in retroceso de los precios internacionales del petróleo, de un importante fortalecimiento del dólar a nivel global, y de un comportamiento mixto de las monedas de las economías emergentes.



El precio promedio por el dólar es de 2.867,83, el mínimo 2.850,05 y el máximo 2.880.

“Se espera un dólar entre los $2.880 y $2.840 para el viernes”



Julián Sánchez.

Analista Económico Estratégica



Para este martes, la TRM para Colombia se sitúa en $2.853,99. Respecto al lunes, la TRM presentó una variación negativa de $1,81 donde la tasa representativa del merado se encontraba en $2.855,80.



Hasta el lunes, el petróleo parecía estar estable en torno a los 56 dólares por barril, pero los datos de suministros y la alta probabilidad de repunte en la producción petrolera en Estados Unidos jugó en contra del efecto alcista que había tomado dicho mercado desde unas semanas atrás con el acuerdo entre la OPEP y otros importantes productores de crudo.



Este martes, el WTI estuvo en el mercado a un nivel de US$52,16, 1,81% o US$ 0,96 menos que el día anterior. Por su parte, el Brent operó en US$ 54,90, reduciendo su precio en 1,70%, es decir, US$ 0,95 menos respecto al día lunes.



A pesar de la descolgada del precio del petróleo, la TRM pareció no verse afectada considerablemente, por lo menos, hasta el momento.



Una buena noticia para el mercado colombiano y la confianza inversionista proviene de las declaraciones de Fitch, donde ve con buenos ojos la reciente reforma tributaria, mostrándose satisfecha con los cambios implementados que muestran el compromiso de diversificar los ingresos fiscales de la nación.



Sin embargo, aconseja a la administración del Estado mantener discrecionalidad frente a los gastos y la incertidumbre que se relaciona directamente con el programa de control fiscal frente al tema de evasión y los incentivos para la formalización laboral.



Frente al panorama mundial, es de gran importancia prever los posibles hechos que ocurran con respecto al mercado mundial de petróleo, y aunque a observación de las importantes calificadoras de riesgo a nivel mundial, la reforma tributaria es bien vista, no se debe olvidar que la implementación y absorción del mercado de los nuevos cambios toman cierto tiempo y por ende, la economía colombiana, por lo menos transitoriamente, sigue siendo altamente dependiente de los ingresos petroleros al igual que la tasa de cambio.



Se espera un cierre de TRM para este viernes entre los 2880 y 2840 pesos. Ergo se mantenga el precio del crudo por los 50 dólares.



PORTAFOLIO.CO