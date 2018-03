Goldman Sachs inicia valoración de activos de Drummond en Colombia

El 2018 comenzó con importantes movidas en el sector mineroenergético, que luego de la anunciada venta de la operación de gas de la española Gas Natural Fenosa a finales del año pasado y de la reciente aprobación condicionada a la compra de los negocios de lubricantes de ExxonMobil por parte de Terpel, ahora tiene un nuevo actor que dejó ver sus intenciones: la carbonera estadounidense Drummond.



Según se pudo establecer mediante fuentes conocedoras del tema, la semana pasada el personal de la operación en Colombia fue informado de que los herederos del ya fallecido empresario Gary Drummond, decidieron contratar a la banca de inversión norteamericana Goldman Sachs, para explorar posibles operaciones comerciales de sus activos de carbón, tanto en Estados Unidos como en Colombia.



De acuerdo con las fuentes, lo que se decidió, por ahora, es ‘testear’ el mercado, con el fin de determinar una decisión a futuro, que todavía no está en firme.



Y es que según otros consultados, el negocio sigue siendo atractivo, pues pese a la intención de muchos países –sobre todos los europeos- de migrar su generación de energía eléctrica hacia fuentes más limpias, este proceso no se dará tan rápido, ya que naciones como Alemania todavía producen y compran el mineral, pues las tecnologías de almacenamiento de energía aún no despegan para atender toda la demanda de los usuarios.



Además, el año pasado el precio internacional del carbón térmico estuvo al alza, hasta tocar los 90 dólares por tonelada para el mercado de Rotterdam, en Holanda, (inició en niveles de 60 dólares la tonelada) y hoy, si bien ha bajado, está cercano a los 80 dólares.



MEJOR DESEMPEÑO



En el caso de la operación de Drummond en Colombia, las cifras muestran que luego de registrar pérdidas por 528.999 millones de pesos en el 2015, según la Superintendencia de Sociedades, y de mejorar el indicador al obtener ganancias por 253.076 millones de pesos en el 2016, el año pasado fue muy positivo en materia de producción.



De acuerdo con los registros de la Agencia Nacional de Minería (ANM), durante el año pasado Drummond, cuyos yacimientos están en el Cesar, no solo alcanzó la mayor producción de carbón de su historia, al totalizar 32,48 millones de toneladas, sino que también superó la producción de Cerrejón, en La Guajira, convirtiéndose en el primer productor del país en el 2017.



En el 2016, Drummond había cerrado con un nivel de producción de 28 millones de toneladas, lo que le implicó un crecimiento cercano al 16 por ciento.



TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD



Además, según los registros más recientes de la Supersociedades, para el 2016 los activos de Drummond en Colombia superaron los 9,2 billones de pesos (bajaron 11,8 por ciento) y sus ingresos operacionales repuntaron un 13,5 por ciento, al cerrar en 4,9 billones de pesos.



Las cifras indican que, con un mayor nivel de producción y de exportación, más un mejor precio, en el 2017 la empresa seguramente mejoró sus indicadores de desempeño.



En materia de reservas, Drummond opera en el Cesar, segundo departamento con mayor nivel de recursos carboníferos, y en el que también están otras firmas como Prodeco (Glencore) y Colombian Natural Resources, compañías que en el 2017, según la ANM, produjeron 9,8 millones de toneladas y 3,6 millones de toneladas, respectivamente.



Esto quiere decir que en producción, Drummond cuenta a la fecha con el 65 por ciento del total de ese departamento, cuyas reservas, según Ingeominas, se ubicaron en 1.636,6 millones de toneladas en el 2015, ocupando el segundo lugar después de La Guajira, cuyas reservas probadas de carbón térmico sumaron 3.594,2 millones de toneladas.



