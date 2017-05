Edad de usuarios de Cafesalud, el quid para Sanitas

El grupo Sanitas anunció que pujará por la parte de Cafesalud que tiene que ver con el régimen contributivo, es decir unos 4 millones de aproximadamente 6 millones que tiene hoy día la EPS (los otros son del subsidiado). La presidenta de la EPS Sanitas, Carolina Buendía, quien lideró la propuesta, explica la oferta.



¿Por qué participar en esta licitación?



Creemos que debemos hacer una contribución al sistema de salud, porque el tema de Cafesalud es grave y está teniendo implicaciones sectoriales importantes. Si esto sale mal, va a haber unos años muy difíciles, no solo porque los usuarios sigan recibiendo un mal servicio, sino porque es un lío para los acreedores la inoportunidad en sus pagos y para las otras EPS que hemos venido ateniendo usuarios en desbandada muy desatendidos.



Pero debe haber un buen negocio.



Por supuesto. Ser una buena EPS no riñe con tener unos estados financieros saludables. Lo que vemos acá es una oportunidad con nuestro modelo de salud, de poder voltear los resultados de atención a los usuarios y, luego, por puesto, económicos y financieros.



¿Qué hay de bueno en Cafesalud, si da pérdidas?



Tiene un pool de asegurados que, por grupos etarios, es bastante más joven que la media del mercado. Mientras que en general es más o menos el 70% de menores de 50 años, en Cafesalud puede ser 3 puntos más alta y eso en un universo de 4 millones de usuarios es mucha gente. De ahí que la prevalencia de enfermedades catastróficas sea menor y significa una oportunidad de llegar con un modelo de salud estructurado en la atención primaria, como el de Sanitas. Tenemos centros médicos de primer contacto con el usuario y un modelo articulado donde nos preocupamos por deshospitalizar las atenciones.



Cafesalud gasta más de $113 por cada $100 que recibe, ¿cuál es la cifra de la EPS Sanitas?



De cada $100 que recibimos por UPC invertimos en salud $90. Eso nos da un margen de 10% para gastos administrativos y financieros, y utilidad.



¿Qué debilidades y amenazas ven?



Me preocupa que haya una oleada de servicios represados y el nivel altísimo de tutelas y desacatos porque la gente tiene que ir a instancias judiciales para acceder a sus derechos. Estas cosas son prioritarias para nosotros. Lo otro es la pérdida de confianza que ha sufrido Cafesalud y algunos contratos que es prioritario revisar si resultamos adjudicatarios.



¿En cuánto tiempo sería rentable este negocio?



La recuperación de la inversión empezaría luego del cuarto año.